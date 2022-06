Big Band da Sinfônica de Mogi interpreta clássicos do jazz no Vasques, nesta sexta

A Big Band Sinfônica de Mogi das Cruzes fará sua estreia no 13º Festival de Inverno da Serra do Itapety com a participação especial do cantor Fernando Maque e a regência do maestro Lelis Gerson. O espetáculo será nesta sexta-feira (01/07), às 20h, no Theatro Vasques, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência ao concerto.

O termo “big band” é uma expressão da língua inglesa associada ao jazz e usada para indicar um grande grupo instrumental. A formação da Big Band da Sinfônica de Mogi das Cruzes conta com um quinteto de saxofones, um trio de trompetes, outro trio de trombones, além da “cozinha”, composta por guitarra, teclado, baixo e bateria. Sob a regência do maestro Lelis Gerson, a banda será composta por professores do projeto “Os Pequenos Músicos” e alunos que estão em um nível mais avançado.

Para esta apresentação a Big Band contará com a participação especial do cantor mogiano Fernando Maque, interpretando sucessos de Frank Sinatra e outros clássicos do jazz, como Theme from New York, New York, Fly me to the moon, The Way you look Tonight, Me And Mrs Jones e My Way.

O Theatro Vasques está localizado na rua Dr. Corrêa, 515, no centro de Mogi.

Confira os dias e horários de apresentação da Orquestra no 13º Festival de Inverno Serra do Itapety:

01/07 – 20h – Big Band da Sinfônica de Mogi das Cruzes part. Fernando Maque – Theatro Vasques

05/07 – 20h – Orquestra Sinfônica Jovem – Theatro Vasques

06/07 – 20h – Orquestra de Câmara – Theatro Vasques

12/07 – 20h – Concerto Minha Terra Mogi – Theatro Vasques

13/07 – 19h – Caravana Sinos – Abertura da Caravana – Banda infanto – juvenil “Pequenos Músicos”

14/07 – 19h – Caravana Sinos – Quinteto de Sopros da Sinfônica de Mogi (19h) – Theatro Vasques

15/07 – 19h – Caravana Sinos – Recital das Classes dos Instrumentos (19h) – Theatro Vasques

16/07 – 16h30 – Caravana Sinos com a Orquestra Sinfônica Jovem – Theatro Vasques