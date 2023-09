Bi Gêmeos faz balanço dos 1000 dias de mandato e principais conquistas

Em seu primeiro mandato como Vereador de Mogi das Cruzes, Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos, vem se posicionando de maneira firme e se destacando como uma das principais lideranças do PSD para as eleições de 2024. Nesta quinta-feira, 28 de setembro, o jovem parlamentar de 34 anos, fez um balanço de sua atuação na Câmara de Mogi das Cruzes e destacou as principais conquistas do seu mandato, incluindo seu posicionamento contrário a cobrança de taxa do lixo para mogianos, sua participação nos movimentos contra a instalação de Pedágio na Mogi-Dutra e o fechamento da passagem de nível na rua Deodato Wertheimer, emendas para a Saúde, entre outras pautas que faz questão de relembrar.

“Nossa primeira conquista foram as emendas parlamentares de R$ 200 mil para a Saúde de Mogi em um período crítico da pandemia, R$ 100 mil para a AACD e R$ 1 milhão para a Santa Casa da nossa cidade. Lembro também da minha briga com a empresa de iluminação da cidade, das lutas contra o pedágio em Mogi e pelo não fechamento da passagem de nível, dos nossos pedidos pela valorização dos servidores como ampliação da licença paternidade, melhores condições de trabalho e capacitação para os profissionais de Educação para o atendimento de crianças com TEA e a nossa luta que continua pelo reconhecimento dos artistas mogianos”, descreve Bi Gêmeos.

Nesses 1000 dias de mandato, o vereador do PSD apresentou sete projetos que se tornaram leis em Mogi das Cruzes. São eles: Institui a Implantação de Caixas Coletoras de Máscaras Cirúrgicas e Descartáveis em Farmácias, determina a Prorrogação do Prazo do Alvará de Funcionamento dos Comércios (durante a pandemia), Implantação do IPTU Verde, determina a Inclusão de Canal de Denúncias em Placa de Acessibilidade, Institui a Criação da Semana Prevenção às Doenças do Coração, Estabelece a Criação de Área de Embarque e Desembarque para UBER e Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a Semana da Criatividade e Inovação de Mogi das Cruzes.

Além destes mais dois projetos de autoria do Vereador Bi Gêmeos tramitam na Casa de Leis mogiana e devem ser aprovados ainda este ano, um deles institui o Programa Municipal do Turismo Industrial em Mogi das Cruzes e o outro determina a Distribuição de Fórmulas Infantis para bebês de 0 a 12 meses para o cumprimento das orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria para o atendimento das crianças dessa faixa etária.

Bi Gêmeos adianta que será pré-candidato nas eleições de 2024 e reforça que as suas ações por Mogi das Cruzes não param por aí.

“Ainda temos muito trabalho pela frente e não vamos parar, entrei na política por propósito e estou totalmente comprometido em melhorar a vida das pessoas através do mandato e da confiança dos mogianos ao me escolherem como representante”, afirma o parlamentar.

BIOGRAFIA

Bi Gêmeos é mogiano, formado em Marketing e pós graduado em Gestão Pública. Ex-comerciante e empreendedor, o vereador iniciou sua vida profissional como Office Boy, em 2006 e aos 17 anos como jovem aprendiz da AMOA.

Apaixonado por política, desde muito cedo viu seu pai, o Sr. José Nilton Pereira da Silva, conhecido como Piauí, sair como candidato a vereador de Mogi das Cruzes por três vezes, mas sem conseguir alcançar o objetivo esperado.

Em 2016, Bi Gêmeos decidiu concorrer ao cargo de vereador pela primeira vez, motivado pela enorme vontade de contribuir com a mudança do cenário político da época, principalmente em Mogi das Cruzes. Com uma votação expressiva, recebeu o convite para trabalhar na Secretaria da Educação, em 2017, no auxílio do Transporte Escolar Municipal, atendendo diretamente mais de 10 mil crianças mensalmente. Neste mesmo ano, se filiou ao PSD e assumiu a presidência do PSD Jovem da cidade.

Já em 2019, passou a liderar a equipe de manutenção dos prédios escolares e em 2020 encerrou seu ciclo na Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes para se dedicar ao desafio de disputar uma cadeira na Câmara.

Em 2020 foi eleito vereador com 1.340 votos. Aos 34 anos, Bi Gêmeos é casado e pai do pequeno Davi, de apenas 1 ano, e trabalha para construir um futuro melhor para todas as crianças mogianas, por meio de políticas públicas voltadas à Educação, Saúde e Sustentabilidade. Além disso, legisla por uma cidade com mais empreendedorismo e geração de emprego e renda aos munícipes.

PROJETOS DO BI GÊMEOS QUE SÃO LEIS EM MOGI:

– Implantação de caixas coletoras de máscaras cirúrgicas e descartáveis em farmácias

– Prorrogação do prazo do alvará de funcionamento dos comércios (durante a pandemia)

– Implantação do IPTU Verde

– Inclusão de canal de denúncias em placa de acessibilidade

– Institui a Criação da Semana Prevenção às Doenças do Coração

– Criação de Área de embarque e Desembarque para UBER

– Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a Semana da Criatividade e Inovação de Mogi das Cruzes