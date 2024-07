Bertioga conquista medalha de ouro nos Jogos Regionais

Bertioga entrou para a história dos 66º Jogos Regionais de 2024 ao conquistar o lugar mais alto do pódio na competição de tênis feminino. As tenistas Juliana Batestusso, Vanessa Feio e Eloisa Lara ganharam a medalha de ouro na quinta-feira (11), garantindo a classificação para os Jogos Abertos do Interior.

A tenista Juliana expressou sua felicidade com a conquista: “Trazer a medalha de ouro no tênis pela primeira vez na história para a cidade de Bertioga foi algo emocionante.”

“Nosso time não era favorito. Foi uma sequência difícil de jogos que exigiu muito da parte mental e física de cada jogadora. Minha parceira foi gigante em quadra e contribuiu muito para conseguirmos essa vitória tão importante!” acrescentou Juliana.

A esportista Vanessa Feio ressaltou: “É um momento de grande felicidade por trazer essa conquista para a nossa cidade, fruto de muita dedicação e superação. Joguei por essa cidade que escolhi para viver há 25 anos.”

Jogos Abertos do Interior

Os Jogos Abertos do Interior são a maior competição poliesportiva da América Latina, reunindo atletas de todo o estado de São Paulo. A edição de 2024 acontecerá em novembro, em São José do Rio Preto.

No ano passado, os Jogos Abertos do Interior também ocorreram em São José do Rio Preto. Ao longo de 11 dias, a competição reuniu 1.095 equipes e 7.003 atletas de 168 municípios paulistas.

Bertioga nos Jogos Regionais

A cidade conta com cerca de 150 atletas presentes, representando Bertioga em 15 modalidades. A competição segue até o dia 13 de julho.

Bertioga será representada em diversas categorias esportivas, como basquete masculino, karatê feminino, karatê masculino, futebol masculino, futsal feminino, futsal masculino, handebol masculino, judô masculino, tênis de mesa masculino, tênis feminino, tênis masculino, vôlei de praia feminino, vôlei de praia masculino e voleibol masculino.

Juliana Batestusso,Vanessa Feio e Eloisa Lara garantiram a classificação para os Jogos Abertos do Interior