Belgus Bolos: doces que encantam paladares

No universo da confeitaria, a Belgus Bolos destaca-se como um projeto autêntico e apaixonado, liderado por Selma Rodrígues. A história da Belgus Bolos começou a ganhar vida em 2020, quando Selma, movida pela paixão por bolos e inspirada por uma coleção de receitas desde a adolescência, decidiu transformar sua vocação em um negócio concreto.

O primeiro espaço físico da Belgus Bolos foi inaugurado em 2022, em César de Souza. Desde então, a confeitaria tem sido um refúgio para os amantes de bolos tradicionais e artesanais, onde a simplicidade encanta o paladar e evoca memórias afetivas. “A minha jornada na confeitaria foi movida pela paixão e persistência. Em 2020, deixei meu emprego com carteira assinada para dedicar-me integralmente à paixão por fazer bolos”, conta. O resultado está à vista: a Belgus Bolos tornou-se mais do que um negócio; é a expressão concreta da devoção de Selma à arte da confeitaria.

O cardápio da Belgus Bolos é uma celebração da tradição culinária, onde os queridinhos dos clientes incluem o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o bolo gelado de coco e o bolo de laranja. Cada criação é preparada de forma totalmente artesanal, refletindo a missão da confeitaria de servir tradição em forma de doce, ideal para qualquer mesa de festa.

Novidades

A confeitaria está sempre atenta às novidades no mundo da culinária, o que se reflete em inovações como o bolo de cenoura em suas diferentes versões, desde o tradicional até o ousado bolo bombom de cenoura recheado com brigadeiro e banhado no chocolate. A tradição encontra a modernidade na Belgus Bolos, proporcionando uma experiência única aos clientes.

Recentemente, a Belgus Bolos expandiu sua presença, inaugurando um ponto de vendas na Rua Barão de Jaceguai 343, no centro da cidade. Esta expansão reflete a visão original da confeitaria de estar presente tanto em César quanto no coração da cidade, oferecendo suas delícias a uma clientela ainda mais diversificada.

Programa

Um marco significativo na trajetória da Belgus Bolos foi a participação de Selma Rodrígues no programa “Que Seja Doce” da GNT, onde conquistou a vitória na 7ª temporada. Ao unir a experiência única do programa com os sabores irresistíveis dos doces e bolos da Belgus, Selma Rodrígues consolida-se como uma confeiteira premiada, oferecendo não apenas produtos, mas também memórias gustativas que remetem à infância e à casa da vovó. “Essa experiência foi um divisor de águas na minha vida e carreira, proporcionando a certeza de estar trilhando o caminho certo e fazendo o que amo”.

Belgus Bolos

Rua Maria Giacco Ramos 51 – César de Souza

Tel: (11) 97268-7982

@belgusbolos