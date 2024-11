Bazar de Natal da Associação do Voluntariado reúne solidariedade e diversidade

Parte da arrecadação será destinada aos projetos da Associação

Nos dias 2 e 3 de dezembro, o salão social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes será palco da quarta edição do Bazar de Natal da Associação do Voluntariado. O evento, que ocorre das 11h às 21h, reunirá 56 expositores com uma ampla variedade de produtos, como artesanatos, roupas, calçados, bijuterias e itens de decoração natalina. A entrada é gratuita.

Parte das vendas, equivalente a 10%, será destinada aos projetos sociais da Associação do Voluntariado, que tem longa trajetória de atuação em Mogi. Fundada pela prefeita eleita, Mara Bertaiolli, a entidade promove ações como o apadrinhamento natalino de crianças do Hospital Municipal e a distribuição de cestas básicas ao longo do ano.

A tradição da ação solidária é destacada pela presidente da Associação do Voluntariado, Olga Manna. “Ao mesmo tempo em que atende as necessidades dos nossos projetos, o Bazar de Natal proporciona a integração da sociedade, que tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho do Voluntariado e também pode encontrar diversas opções de presentes a bons preços para o final de ano”, destaca.

O público poderá aproveitar a atmosfera natalina para encontrar presentes únicos a preços acessíveis e contribuir com uma causa social.

O Clube de Campo fica na rua Duarte de Freitas, 133, Parque Monte Líbano.

Decorações e produtos artesanais criam um ambiente acolhedor no salão do Clube de Campo.