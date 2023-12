Bazar da Associação do Voluntariado termina nesta 4ª feira no Clube de Campo

A Associação Voluntariado de Mogi das Cruzes realiza até esta quarta, dia 13, mais uma edição do Bazar Solidário. Ao todo, 61 expositores estão à disposição do público, que conta com uma variedade de produtos e opções de presentes. O parque de vendas vai desde artesanato, até alimentação, roupas, bolsas, sapatos, perfumaria, semijóias e bijouterias e funciona até as 21h.

O evento, que acontece no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, além de fomentar a economia local, valorizar os empreendedores e ampliar as oportunidades de negócios, também é uma fonte de arrecadação para a manutenção dos projetos desenvolvidos pelo Voluntariado.

“O Bazar já se tornou uma tradição e é também um grande ponto de encontro e oportunidades, tanto para os empreendedores, como para os consumidores que encontram opções para os mais variados gostos e bolsos”, destaca a presidente da entidade, Mara Bertaiolli, salientando que esses eventos contribuem para a realização dos projetos, já que parte dos valores arrecadados fica com o Voluntariado.

Fundada em 2014, mesmo ano em que foi inaugurado o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, o Voluntariado de Mogi das Cruzes realiza uma série de atividades. “Nós prestamos serviços voluntários no Hospital, acolhendo os pacientes e suas famílias, que muitas vezes se encontram em um momento de fragilidade. Também atendemos pessoas carentes da região de Braz Cubas, onde fica a nossa sede, e até outras entidades”, salienta Mara.

Ao longo do ano, os voluntários também realizam outros projetos, como a participação na quermesse da Festa do Divino e o bazar permanente, que acontece na sede da entidade, localizada em Braz Cubas, na mesma área do Hospital Municipal. Lá o público encontra artesanatos e roupas usadas em bom estado.

“Tudo o que arrecadamos é destinado aos nossos projetos”, salienta a presidente, acrescentando que o grupo também monta e distribui cestas básicas para as famílias mais carentes. “Nós percebemos um aumento muito grande no número de famílias que necessitam do nosso apoio, mas em contrapartida, também estamos recebendo uma adesão maior, seja de pessoas interessadas em ser voluntárias, seja nas doações”.