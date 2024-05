Bate-papo “Mãe na Real” acontece no Mogi Shopping

Convidadas compartilharão suas experiências como mães e profissionais

Momentos de emoção com uma rica troca de experiências de mulheres sobre o dia a dia com filhos farão parte da programação do bate-papo “Mãe na Real”, no Mogi Shopping.

Mães de diferentes perfis e estilos de vida contarão suas histórias de amor, de superação e os desafios da maternidade, neste sábado (25). A atividade diferenciada faz parte da programação especial do empreendimento em comemoração ao Dia das Mães e promete muita informação para o público.

O evento será dividido em dois painéis e acontecerá em uma das salas de cinema do empreendimento, o que tornará a ocasião descontraída e intimista. Oito convidadas compartilharão suas experiências como mães e profissionais em suas áreas de atuação e também trarão dicas e orientações sobre temas importantes, com mediação e apresentação da publicitária Dani Manna.

O primeiro painel será das 15h às 17h. Nesta sessão, a especialista em organização e consultora Marcela Lima falará sobre a importância de viver em um lugar organizado; a médica dermatologista Flávia Siqueira trará informações sobre autocuidado; Marcia Lopes, consultora de imagem, explanará sobre dia a dia com estilo; e Luciana Ikedo, educadora para a área de finanças, abordará liberdade financeira.

Na sequência, o segundo painel vai das 18h às 20h. Pat Almeida, professora de inglês e criadora de conteúdo, contará como deu a volta por cima depois de um câncer; a psicóloga clínica Nina Castrezana trará a saúde mental como tema; Andréia Pomares, proprietária da Sabores de Casa, falará sobre ninho vazio; e a especialista em Experiência do Cliente, Tatiana Alabarce, contará sua vivência como mãe atípica.

O evento “Mãe na Real” acontecerá no Cinemark e é gratuito, com vagas limitadas e mediante inscrições, que estão abertas e podem ser realizadas no aplicativo do Mogi Shopping. O APP está disponível para Android e IOS, gratuitamente.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br, ou pelo telefone (11) 4798-8800.

Oito convidadas contarão o seu dia a dia