Base do Mogi Basquete joga durante o final de semana

As categorias de base do Mogi Basquete, neste final de semana, continuam a tabela de jogos a fim de conseguirem ainda mais pontuações nos Campeonatos da Grande São Paulo (GSP) e no Estadual.

Os atletas dos subs 13, 14 e 15 enfrentarão o Apagebask, de Guarulhos, pelo GSP, no sábado (8). Todos os jogos serão realizados no Ginásio Municipal João Carlos de Oliveira, na cidade do time mandante. O sub 14 enfrentará a equipe local, às 9 horas. Enquanto os subs 15 e 13 jogarão às 11 e às 13 horas, respectivamente. Até o momento, a equipe sub-13 está em 18º lugar no campeonato; a sub-14, em 9º; e a sub-15, em 12º.

No dia 9, será a vez do sub-12 brigar por mais uma vitória. Com a partida contra a Federação Regional Alphaville, o Mogi Basquete entrará em quadra às 9 horas, em Barueri. O time, que é o melhor colocado dentre todas as bases do Mogi, se encontra em 4º lugar na tabela de classificação.

Pelo Campeonato Estadual, as disputas acontecerão entre os subs 16 e 20.

Também no domingo (09), o sub-16 disputará contra o Clube Internacional de Regatas de Santos, na cidade litorânea. Por último, será o jogo do sub-20, na mesma data, contra o Sport Club Corinthians Paulista, no Tatuapé, a partir das 17 horas. Na classificação, o sub-16 está em 10º lugar, e o sub-20, em 11º.

Seis times jogarão pela categoria de base, neste final de semana