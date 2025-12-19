Base do Mogi Basquete conquista o título do Campeonato Estadual

O Mogi Basquete sub-13 garantiu mais uma temporada histórica ao conquistar, no domingo (14), o título das Finais do Campeonato Estadual sub-13, no ginásio municipal Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Em frente às melhores equipes da Grande São Paulo e do interior, o time mogiano demonstrou uma ampla superioridade técnica e coletiva vencendo todos os jogos do quadrangular final com placares expressivos.

A caminhada rumo ao título começou na sexta-feira (12), quando o Mogi Basquete venceu a equipe P.M. de Casa Branca por 105 a 37, abrindo as finais com uma jogada dominante tanto no ataque quanto na defesa. No sábado (13), a equipe voltou para a quadra e não abriu brecha ao Franca Basquete, vencendo por 109 a 31 e garantindo sua presença antecipada na decisão.

No domingo (14), no jogo que valia o título, os mogianos confirmaram o favoritismo ao superar o São José Basketball/Atleta Cidadão por 71 a 44, em que levantaram o troféu estadual diante da torcida no Hugão, fechando mais uma campanha perfeita.

Além do título coletivo, a equipe de Mogi das Cruzes dominou também as premiações individuais da competição. O atleta Igor William foi um dos grandes destaques do Estadual, sendo eleito o cestinha, o melhor defensor, o MVP e integrante do quinteto ideal. Igor Peral terminou o campeonato como líder em assistências, enquanto Vinicius Vidal também foi selecionado para o quinteto ideal, reafirmando a força e o equilíbrio do elenco do técnico Caio Bueris e do preparador físico, Matheus Godoy, que liderou o time durante este campeonato.

A conquista do Campeonato Estadual Sub-13 vem na sequência do título da Série Ouro do Campeonato Paulista da Grande São Paulo, que foi conquistado no início do mês, e aumenta a sequência invicta da equipe, que continua consolidada como uma das gerações mais dominantes do basquete paulista de base.

