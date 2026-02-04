A folia vai tomar conta do Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, neste sábado (7), com uma programação especial de pré-Carnaval com muita música e desfile de fantasias para a garotada, entre outras atrações. A atividade acontece das 14h às 17h, no Piso Térreo, gratuitamente.



O objetivo é proporcionar uma experiência divertida, saudável e segura para as crianças e também suas famílias, com bandinha carnavalesca executando marchinhas tradicionais que atravessam gerações e músicas consagradas que não deixam ninguém ficar parado.



Além de receber os foliões mirins com som ao vivo, o pré-Carnaval no Urupema oferecerá pintura facial, pipoca, algodão-doce e um desfile de fantasias para a garotada – vale esbanjar criatividade e caprichar nos adereços dos pequenos.



Podem participar crianças de até 12 anos. Para ganhar o kit com confete, serpentina e máscara, é necessário fazer inscrição no link da Prizor disponibilizado na bio do Instagram do shopping (@patteourupemashopping). Os kits devem ser retirados no dia do evento, das 13h às 14h15, pelos inscritos; depois desse horário, eles serão liberados para os pequenos sem cadastro prévio.



Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.



As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.



O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

