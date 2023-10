Banda Ups N’ Downs toca no Moon Gastrobar nesta sexta

O fim de semana começa com muito rock no Moon Gastrobar, novo point do centro de Mogi. A banda Ups N’ Downs se apresenta nesta sexta-feira, dia 6, a partir das 20h.

O grupo, formado por Ranieri Ferraz (vocal, guitarra, violão e gaita), Diodio Battani (guitarra solo), Flavio Cruz (contrabaixo) e Guilherme Roque (bateria), traz uma pegada de Rock Blues, com clássicos do Rock, Hard Rock e Blues, que vão de baladas suaves do blues aos intensos rifs de guitarra do Classic Rock.

Durante o show, o público poderá esperar hits das principais inspirações da banda, como The Doors, Dire Straits, Pink Floyd, Whitesnake, dentre outros.

O Moon Gastrobar fica na Avenida Voluntário Pinheiro Franco, 01, em cima da Livraria Patão.