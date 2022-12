Banda Sinfônica do Cempre Limongi apresentará concerto nesta quarta-feira no Cemforpe

A Banda Sinfônica do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho apresentará nesta quarta-feira (14/12), às 20h, no Auditório do Cemforpe o concerto “Celebração de 2022”, que contará com a regência do maestro Ewerton Ravelli. O ano de 2022 foi de muitas conquistas e prêmios para a banda. A orquestra faz parte do projeto Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola, gerido pela Sinfônica de Mogi da Cruzes em parceria com a Secretaria de Educação.

A apresentação encerra o ano com motivos para comemorações. “Estamos finalizando a temporada 2022 de concertos do CEMPRE Limongi, um ano fantástico realizado pelos nossos músicos. Com essa, serão 27 apresentações durante o ano de 2022. Algumas dessas são marcantes, como o concerto “Geek: Uma Odisseia Sinfônica” que apresentamos em Mogi e no auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão” disse o maestro, Ewerton Ravelli.

Entre as conquistas deste ano, a Banda Sinfônica Infantojuvenil foi tricampeã nacional do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2022, realizado pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras – LBF e tetracampeã do Estadual Paulista de Fanfarras e Bandas da Associação Paulista de Fanfarras e Bandas (Ocifaban). Além da conquista do primeiro título da banda de Percussão Sinfônica na competição nacional.

O repertório conta com sucessos de Michael Jackson, Fantasma da Ópera, e Metal, como Iron Man, Rock Like You a Hurricane, The Trooper e Crazy Train, entre outros.

Endereço:

Local: Cemforpe, rua Antenor Leite da Cunha, 55, Nova Mogilar

Horário: 20h

Entrada gratuita