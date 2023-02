Banco investe mais de R$ 500 mil em projeto Mogi 500 Anos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) assinaram nesta terça-feira (31/1), no auditório da Administração Municipal, o termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de estudos do Projeto Mogi 500 Anos, que prevê investimentos e projetos para o município nos próximos 37 anos. O prefeito Caio Cunha e o executivo sênior da CAF, José Rafael Neto, firmaram o compromisso, cujo valor é de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil). O recurso é uma doação do banco ao município.

Segundo o prefeito Caio Cunha (PODE), o estudo técnico deverá ser a marca de seu mandato. “O projeto Mogi 500 anos representa o conceito e o propósito da nossa gestão. Queremos transformar nossa cidade. Precisamos planejar o trânsito, a educação, o crescimento, enfim. É uma tarefa árdua. Boa parte do nosso tempo na Prefeitura é dedicada a resolver problemas. Espero que, daqui a 20 anos, o prefeito não precise se preocupar com enchentes ou com a Mogi invisível, na qual as pessoas passam fome”.

Por sua vez, o secretário de Planejamento e Gestão Estratégica, Lucas Porto, disse que a intenção é concluir a primeira fase da pesquisa até julho. “Precisamos levantar nosso histórico e traçar um futuro: qual Mogi queremos nos tornar? Vamos apostar mais em indústria ou mais em comércio? Ou inovação? Precisamos da participação popular para definir todas essas metas”.

José Rafael Neto, executivo sênior da CAF (Cooperativa Andina de Fomento) lembrou que a proposta traz desafios. “Vai ser um documento orientador para a Cidade no médio e no longo prazo. É uma iniciativa para unir toda a comunidade, sendo que nem todo mundo tem essa disposição. Por isso, trata-se de uma medida desafiadora e corajosa”.