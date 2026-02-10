A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza nesta quarta-feira (11/02) mais uma edição do projeto Banco do Povo Itinerante, que tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para os empreendedores da cidade. A ação acontecerá das 9h às 16h, na sede do Sincomércio, localizada na rua Coronel Souza Franco, 74, no Centro.

O atendimento do Banco do Povo Itinerante é destinado a empreendedores que buscam investir em seus negócios, mas que muitas vezes enfrentam dificuldades com as taxas do mercado tradicional. Durante a ação, os interessados poderão obter informações sobre as linhas de crédito disponíveis.

“O Banco do Povo é uma iniciativa já consolidada em Mogi das Cruzes e que beneficia os empreendedores e fomenta a economia da cidade. Com a realização das edições do Banco do Povo Itinerante, a Prefeitura aproxima o programa do público-alvo, facilitando o acesso ao crédito”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai.

Esta será a primeira edição da iniciativa em 2026. No ano passado, o Banco do Povo Itinerante atendeu a Região Central e os distritos de Jundiapeba, Biritiba Ussú e Braz Cubas.

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo que tem como objetivo promover a geração de emprego e renda por meio da concessão de microcrédito para o desenvolvimento econômico. Ele é destinado a empreendedores formais ou informais e os juros variam de 0,35% a 1% ao mês, índices menores que os praticados pelo mercado.

O limite de crédito é de até R$ 15 mil para pessoas físicas e até R$ 21 mil para pessoa jurídica. O crédito é concedido após análise que é feita pela equipe do Banco do Povo. Os financiamentos passam por acompanhamento e os empreendedores devem fazer a comprovação de utilização para capital de giro e investimento fixo. Os valores liberados variam de acordo com o perfil do solicitante e o histórico de crédito junto ao programa.

Os interessados podem procurar o Banco do Povo pelos telefones (11) 4798-5148 ou (11) 4798-5099, pelo WhatsApp nos números (11) 99847-0455 e (11) 99847-2691 ou pelo e-mail mogidascruzes@bancodopovo.sp.gov.br.

