Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes incentiva doação de leite materno

O serviço do Banco de Leite funciona no Novo Pró-Mulher, em Braz Cubas

Para lembrar o Dia Mundial de Doação do Leite Materno, celebrado em 19 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo a divulgação das ações do Banco de Leite Humano nas unidades de saúde e participará, nesta quarta-feira (22/05), da cerimônia de homenagem às principais doadoras do ano, na Câmara Municipal.

Desde a sua fundação, em 2013, o Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes cadastrou 1.267 doadoras que coletaram um total de 1.780 litros de leite, dos quais 1.032 foram distribuídos para atendimento de recém-nascidos prematuros. Também foram realizados 13.214 atendimentos individuais, 3.815 visitas domiciliares e 703 atendimentos em grupo.

O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. Com ele, o recém-nascido se desenvolve de forma saudável, tem mais chances de recuperação e fica protegido de infecções, diarreias e alergias.

Para se tornar doadora, a mulher precisa estar amamentando exclusivamente no peito e se dispor a doar o leite que estiver sobrando. A doadora precisa passar por uma avaliação prévia e realizar a coleta do leite seguindo os critérios de higiene e armazenamento orientados pela equipe técnica.

O Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes é resultado de uma parceria com o Rotary Clube Internacional. Entre os principais trabalhos estão atendimentos às mães e bebês por meio de consultas de enfermagem, consultas médicas e consultas para acompanhamento do crescimento; grupos de gestantes e nutrizes com orientações sobre a importância da amamentação, cuidados e esclarecimentos de dúvidas.

O serviço funciona no prédio do Novo Pró-Mulher, que fica na rua Francisco Affonso de Melo, nº 550, em, Braz Cubas. Os telefones são 4798-7343 e 4798-7344.

HOMENAGEM – As doadoras do Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes, Jessica Tiemi Sasaki e Danielle Yura, recebem diplomas de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes pelas contribuições realizadas no ano passado. O evento está marcado para o dia 22 de maio e cumpre o decreto legislativo nº 123/2021.

