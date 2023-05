Bairros de Mogi recebem “ônibus” para mutirão da castração

A Prefeitura de Mogi das Cruzes deu início, no último fim de semana (27 e 28/05) a ações de castração com um ônibus itinerante, em bairros da cidade.

A Chácara Guanabara, região que fica a cerca de 50 km do centro de Mogi e que faz divisa com as cidades de Guararema e Arujá, foi o bairro pioneiro para receber o mutirão de castração de cães e gatos. Entre sábado e domingo, 185 animais foram castrados na unidade móvel de um ônibus especial (Castramóvel), adaptado com toda infraestrutura necessária, como, por exemplo, sala pré-operatória, centro cirúrgico, banheiro e uma salinha de repouso pós-operatório para abrigar até cinco animais.

“Trata-se da primeira etapa de um projeto que prevê a realização de 600 a 700 castrações, algo inédito em nossa cidade”, comenta Fernanda Moreno (MDB), protetora e vereadora da Causa, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Foi ela quem convenceu o deputado federal Baleia Rossi (MDB) a emenda parlamentar de R$ 100 mil para a Prefeitura contratar o serviço terceirizado por uma empresa especializada em castração. “É o modelo mais prático, ágil e econômico: contrata o veículo e os profissionais”, reforça Fernanda. Equipamento possibilita a esterilização de até 150 animais por dia.

No modelo anterior, era preciso que a Prefeitura adquirisse o veículo, que atendesse às exigências da Vigilância Sanitária e do CRV (Conselho Regional de Veterinária) algo que demora até 6 (seis) meses, além de adquirir insumos (medicamentos) e efetuar escala de profissionais, para pagamento de horas extras.

“Os cadastros são feitos nos próprios bairros, sendo nessa primeira etapa, Chácara Guanabara, Vila Moraes (e Fazenda Cuiabá), depois seguindo para Jundiapeba, onde contemplará também a região da Chácara Santo Ângelo”, completou a vereadora Fernanda Moreno.

A ONG GAARI (Grupo de Apoio aos Animais de Rua de Itaquaquecetuba) foi a vencedora do processo licitatório realizado pela Administração Municipal. A instituição conta com uma equipe de 16 colaboradores entre enfermeiros, veterinários, anestesista, equipe de som e atendimento, e pós-operatório.

“A castração é a solução. Além de controlar a reprodução de cães e gatos, a medida ajuda a reduzir o abandono e maus-tratos, além de promover a saúde e bem-estar de animais do município”, comentou o prefeito Caio Cunha, durante a visita ao bairro Chácara Guanabara, no domingo (28). De acordo com ele, as ações ocorrem com apoio e supervisão da Coordenadoria de Bem Estar Animal, vinculada a Secretária do Meio Ambiente e Proteção Animal.

Conforme o prefeito, ainda, em breve, serão divulgadas ações junto às Associações de bairros e escolas municipais. Mais informações podem ser obtidas através do email: coord.bemestaranimal@mogidascruzes.sp.gov.br