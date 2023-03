Bairros de Brás Cubas terão Operação Cata-Tranqueira nesta quarta

Nesta quarta-feira (29/03), os bairros do distrito de Braz Cubas recebem a Operação Cata-Tranqueira. As edições do serviço às quartas-feiras são uma novidade, implantada recentemente na ampliação do cronograma para atender todos os bairros da cidade.

As equipes da Operação Cata-Tranqueira vão atender nesta quarta-feira os moradores de Braz Cubas, Vila Socorro Velho, Loteamento Municipal Braz Cubas, Vila Braz Cubas e Vila Bernadotti, recolhendo materiais inservíveis que a população deseja descartar. Confira no mapa abaixo as vias que serão percorridas pelas equipes.

A orientação é que os moradores deixem nas calçadas em frente de casa os itens que queiram descartar, na noite desta terça-feira ou às 7h da manhã da própria quarta-feira.

A Operação Cata-Tranqueira faz parte do Plano de Zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, juntamente com o Programa Cidade Bonita, que é o mutirão de manutenção e zeladoria realizado todas as semanas, com duração média de sete dias, com o objetivo de deixar os bairros da cidade em boas condições ao longo de todo o ano.

Orientações

A Operação Cata-Tranqueira consiste na recolha semanal por parte das equipes da Secretaria de Infraestrutura Urbana de materiais inservíveis, que a população deseja descartar, em um conjunto pré-determinado de bairros. Para tanto, basta que as pessoas disponham na calçada em frente suas casas os itens que desejam descartar, na noite anterior ou antes das 7h no dia da Operação. Caso a demanda no bairro seja muito grande, os serviços são finalizados durante a semana.

Tudo o que é recolhido pela operação recebe a destinação correta, beneficiando o munícipe que eventualmente tenha dificuldade de levar os materiais inservíveis até o Ecoponto mais próximo, além de contribuir com a preservação do meio ambiente. Pneus também são recolhidos pelas equipes, portanto a Operação Cata-Tranqueira ajuda ainda na contenção da proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A programação da Operação Cata-Tranqueira, assim como a do Mutirão Cidade Bonita, estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura.