Bailarino internacional Patrick Santos ministra aula especial em Bertioga

Com uma carreira consolidada no cenário internacional da dança, o bailarino Patrick Santos estará em Bertioga no dia 31 de janeiro para ministrar uma aula especial ao Corpo Municipal de Baile. A atividade promove um intercâmbio artístico e amplia o contato dos bailarinos com referências da dança contemporânea mundial.

A vinda do artista ao município foi articulada durante o encerramento do Summer Brasil 2026, realizado no Teatro Thiago Mello, no Rio de Janeiro. O evento reuniu jovens talentos da dança de diversos países e possibilitou o contato direto com o bailarino, aproveitando sua presença no Brasil.

Artista multifacetado, Patrick Santos construiu uma trajetória marcada por mais de uma década de atuação no Friedrichstadt-Palast, em Berlim, um dos maiores palcos de espetáculos do mundo. Sua carreira reúne experiências na dança, no teatro, na moda e no cinema, aliando técnica apurada, forte presença cênica e identidade artística singular.

Sua formação inclui estudos no Miami City Ballet, na Escola de Bailado de Santos, no Pavilhão D e no Conservatório de Dança de Sankt Pölten, na Áustria, entre outras instituições de referência. Atualmente, Patrick desenvolve projetos autorais que integram dança, cinema e performance, explorando novas linguagens e narrativas artísticas.

A aula integra uma ação da Prefeitura de Bertioga voltada à formação artística continuada, à qualificação técnica dos bailarinos e ao fortalecimento das políticas públicas culturais no município.

