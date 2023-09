Avenida João XXIII começa a receber obras do Programa Nova Mogi

A avenida João XXIII, no distrito de César de Souza, recebe nesta semana as melhorias do Programa Nova Mogi de recuperação asfáltica. Por lá o serviços serão executados por trechos: primeiro a manutenção de guias e sarjetas, depois a raspagem do asfalto antigo (fresa) e, posteriormente, a aplicação da nova massa asfáltica.

Também será feita a escavação e recuperação de base na faixa de ônibus, utilizando o próprio material retirado no processo de fresagem. Com esta recuperação, o pavimento terá uma vida útil mais longa. Já na Vila São Francisco, a avenida Valentina Mello Freire Borenstein, também receberá a manutenção de guias sarjetas e fresagem, além dos serviços de reparo de base ao longo da semana.

Na área central da cidade, os trabalhos avançam com obras noturnas. O serviço de fresagem (raspagem do asfalto antigo) e aplicação de massa segue na rua Ipiranga. Para isso, durante esta etapa, será preciso bloquear o tráfego entre 22h e 5h, para que as obras sejam feitas com mais segurança – as rotas alternativas estarão sinalizadas.

O Nova Mogi também segue atuando em outras regiões da cidade. Nesta semana, a rua Campos Salles, na Vila Industrial, receberá a aplicação da nova massa asfáltica.

No distrito de Braz Cubas, na Vila São Sebastião, a rua Arthur dos Santos passará ao longo da semana pelos serviços de manutenção de guias e sarjetas, raspagem do asfalto antigo (fresa) e aplicação da nova massa asfáltica. No mesmo bairro, a rua Pedro Paulo de Carlo também receberá a manutenção de guias e sarjetas, assim como a fresagem.

“Até o momento o Programa Nova Mogi já atuou em 52 vias do município, com mais de 35 km lineares de pavimento recuperados. Pelos menos 27 bairros foram beneficiados. Aos poucos, importantes corredores viários da cidade vão sendo recuperados, trazendo mais segurança e fluidez para as principais ligações dentro da cidade”, disse o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

Orientações

Em todos os trechos em manutenção do Programa Nova Mogi é preciso atenção dos condutores.

Para a execução segura e mais rápida destes serviços, é preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Todos os trechos estarão sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas. Os ônibus que cumprem itinerário nestas regiões também adotam rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana lembra que o cronograma dos trabalhos pode sofrer alteração por causa das condições climáticas.