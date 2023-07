Avenida Cívica recebe terceira edição do projeto Curte a Rua, neste domingo

A terceira edição do projeto Curte a Rua chega à avenida Cívica neste domingo (23) com diversas opções de lazer a céu aberto e incentivo à prática esportiva. Realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, o projeto acontecerá das 12h até às 16h.

O público poderá participar de aulas de dança, para as crianças serão disponibilizados brinquedos infláveis e a Escola Mirim de Trânsito promoverá atividades. Terá ainda vivência de patins com orientações sobre o equipamento e espaço para a prática da atividade, além de espaço para slackline.

As atividades são promovidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e os frequentadores da avenida Cívica poderão aproveitar toda a estrutura existente na região para praticar atividades esportivas, de lazer ou aproveitar um dia ao ar livre. Entre as atrações estão a Praça de Esportes Professor Hugo Ramos, localizada ao lado do Ginásio Municipal de Esportes.

A avenida Cívica fica no Mogilar e os participantes do projeto Curte a Rua terão como opção de estacionamento a rua Professor Ismael Alves dos Santos.