Avanços no Jardim Panorama ganham destaque em seminário internacional

Suzano foi citado como exemplo no IV URBFavelas

O compromisso da Prefeitura de Suzano com a regularização fundiária e o desenvolvimento urbano foi pautado no “IV URBFavelas” (4º Seminário Internacional sobre Urbanização de Favelas), realizado no campus da Universidade de São Paulo (USP), no bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista, entre os dias 20 e 23 de novembro. O encontro reuniu especialistas e gestores para debater soluções e avanços em habitação, com um olhar voltado para a melhoria da qualidade de vida das comunidades.

O Jardim Panorama, bairro de Suzano, foi citado como exemplo de progresso graças à criação da Associação dos Moradores do Alto da Guadalupe (Amag). Essa organização comunitária tem sido peça-chave no trabalho de mediação entre os moradores e uma empresa que reivindicava a posse dos terrenos.

Com a intermediação da diretoria de Habitação, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, e o apoio jurídico da prefeitura, foi possível suspender um pedido de reintegração de posse e firmar um acordo benéfico para a comunidade. A empresa, além de renunciar à posse imediata, doou áreas comuns importantes, como espaços de lazer e preservação ambiental.

O seminário trouxe à tona desafios e soluções em urbanização, destacando temas como saneamento, mobilidade e regularização fundiária. O objetivo foi compartilhar boas práticas que conectam o planejamento urbano a ações comunitárias de longo prazo.

A experiência da Suzano reflete o potencial transformador da união entre poder público e organização comunitária. “O entendimento entre as partes, nesse caso, foi muito importante para a evolução do processo em torno das propriedades nesta localidade. O diálogo se fortaleceu por meio do estabelecimento da associação e trouxe resultados positivos para a comunidade. Temos acompanhado todas as tratativas para que os munícipes tenham o suporte adequado para seguirem lutando pelos seus direitos que envolvem, além da titulação, o acesso à infraestrutura e mobilidade, entre outros aspectos”, ressaltou o diretor de Habitação.

Créditos das fotos: Divulgação/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano

Seminário trouxe à tona os desafios da urbanização