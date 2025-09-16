Autocuidado emocional: especialista orienta como cultivar hábitos saudáveis para a mente

Cuidar da saúde mental é um desafio cada vez mais presente na vida moderna. Ansiedade, estresse e insônia estão entre os principais sintomas que indicam a necessidade de repensar a rotina agitada. A psicóloga Irani Silva, da Hapvida, que atua em Mogi das Cruzes, destaca que o primeiro passo é simples, mas fundamental: “Seja mais gentil com você sempre”.

Segundo a profissional, aprender a reconhecer os próprios limites e a capacidade de negar circunstâncias desconfortáveis é essencial para uma vida mais equilibrada. “Tentar agradar a todos sempre não é saudável. Estabelecer relações de confiança dentro dos próprios limites é essencial para a mente”, explica.

Irani reforça que elaborar metas ao acordar, avaliar o desempenho do dia e planejar o período seguinte com base nas experiências vividas ajudam a reduzir frustrações. “Aprender a dizer ‘não’ nos liberta, aumentando a capacidade que se tem sobre as decisões”, orienta.

Além disso, práticas simples, como exercícios de respiração e meditação por dez minutos diariamente, podem contribuir para tornar a vida mais leve e produtiva. A psicóloga também lembra que se cobrar menos em todos os aspectos da vida é uma forma de autocuidado importante.

A busca por apoio profissional, ressalta Irani, deve ser sempre considerada. “Procurar a ajuda de um psicólogo é fundamental para lidar com problemas que trazem incômodos emocionais ou de saúde mental”, finaliza.

A pausa para refletir também faz parte do cuidado com a saúde mental