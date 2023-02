 Aulas abertas e oficinas temáticas são atrações do Sesc Mogi no Carnaval

Pensando no resgate de elementos simbólicos do Carnaval, o Sesc Mogi das Cruzes apresenta uma programação para a família, visando atividades coletivas, como oficinas e vivências, que dialogam com o universo do carnaval, suas fantasias, seus personagens, marchinhas, músicas e brincadeiras.

São cerca de 30 atividades diferentes, distribuídas nos cinco dias de carnaval que visam atender todos os públicos e estão divididas da seguinte maneira: no período da manhã, às 10h, acontecem oficinas com temas carnavalescos, o que se repete na parte da tarde, às 13h. Intervenções musicais voltadas para o público infantil, acontecem sempre às 11h.

Às 14h, aulas abertas trazem variados ritmos que permeiam as diversas celebrações e festejos do carnaval brasileiro e, em todos esses dias, na parte da tarde, às 16h, bandas itinerantes se apresentam para todas as idades.

Veja a programação

Apresentações Musicais | para todos os públicos

Apresentação da Escola de Samba Estação Primeira de Brás Cubas

Na apresentação musical, a escola de samba mogiana Estação Primeira de Brás Cubas, trará um repertório de sambas enredos conhecidos do grande público e outras músicas tradicionais de carnaval.

Dia 17/2, sexta, das 20h às 21h15

Tenda | Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Cornucópia Desvairada

A Cornucópia Desvairada é um grupo musical instrumental de sopros e percussão, que tem na rua seu principal habitat e no carnaval sua força motriz. Inspirado na diversidade cultural de sampa, o repertório da fanfarra se faz tipicamente brasileiro, com gêneros como coco, carimbó, forró, maracatu, samba, axé e brega, entre arranjos e composições próprias.

Dia 18/2, sábado, das 16h às 17h15

Tenda | Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Foto: Vitor Caldas

Bloco Percussivo Orquestra Rural

Fundada em 2010, a Casa do Ritmo – PONTO DE CULTURA E COLETIVO – promove diversificadas ações educativas e de promoção da cultura popular brasileira. A orquestra rural é uma grande orquestra de percussão com ritmos tradicionais que segue os passos de ensino musical de mestres da cultura tradicional de matrizes africanas, apresentando em seu repertório muitas marchinhas, ijexás e ritmos percussivos como o samba enredo.

Dia 19/2, domingo, das 16h às 17h15

Tenda | Livre | Grátis – Sem retirada de ingresso

Foto: Lu Bortoline

Cumbia Calavera

Grupo latino-americano que propõe uma releitura instrumental de cumbias clássicas e que apresenta também composições próprias, difundindo melodias e elementos rítmicos da cumbia chicha, da cumbia colombiana e da música folclórica andina. Formada por integrantes vindos de diversos países – Argentina, Brasil, Chile, Cuba, França, Togo e Uruguai, o grupo se apresenta de forma performática e seu figurino é inspirado na iconografia da Fiesta de los Muertos, festividade cultural mexicana.

Dia 20/2, segunda, das 16h às 17h15

Tenda | Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Foto: Ariane Artioli



Grupo Paranga – Que carnaval é esse?

Paranga, um dos fundadores do carnaval de São Luiz do Paraitinga- SP, no show “Que carnaval é esse?” traz o espírito do carnaval luizense, que é considerado um dos 10 melhores do país. O repertório mescla as tradicionais marchinhas brasileiras com as compostas em São Luiz, como as dos blocos Juca Teles e Barbosa. Durante o espetáculo o público ainda poderá brincar com os bonecões, que também são marca do carnaval luizense.

Dia 21/2, terça, das 16h às 17h15 /Tenda | Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Apresentações Musicais | Para Crianças

Bloco dos Palhaços Batutas

Com Grupo Flor de Crejoá

Com um repertório carnavalesco pensado para toda a família, uma banda de palhaços comandada por Finho e Margarida invade o palco para brincar de Carnaval. Tem concurso de Marchinhas, confete, serpentina e alegria!

Dia 18/2, sábado, das 11h às 12h15

Tenda | Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos



Encantoria

Com Grupo Manuí

Em um passeio por ritmos de carnaval de todo o Brasil, Encantoria na Folia contempla Frevos, Marchinhas, Ijexás, Cirandas, Cocos e Sambas de Roda com canções autorais inspiradas nesse universo cultural e interpretações da obra de grandes compositores e mestres da cultura popular.

O espetáculo traz, ainda, diversos bonecos que representam personagens simbólicos como a M’boi Tatá (cobra de fogo), o Saci, a cirandeira Lia de Itamaracá, a Burrinha e o Bumba Meu Boi.

Dia 19/2, domingo, das 11h às 12h15

Tenda |Livre| Grátis – Sem retirada de ingressos

Foto: Daniel Bras

Folia de Bonequins

O Bloco deixa o público de cabelos em pé de tanto pular! A proposta mistura a alegria e a diversão de pular carnaval e festejos populares brasileiros com brincadeiras e repertórios que mostram a riqueza da música popular brasileira, servindo de agrado aos ouvidos de adultos e crianças. O bloco conta com bonecos gigantes como a Baleia Balão e a Água Viva e traz ritmos brasileiros como samba, samba-reggae, baião e maracatu.

Dia 20/2, segunda, das 11h às 12h15

Tenda |Livre| Grátis – Sem retirada de ingressos

Folia Solta: Baile de Carnaval das Crianças

Vistam suas fantasias! Coloquem o enfeite nos cabelos. Tem confete e serpentina! O baile de carnaval “Folia Solta!” chega pra sacudir o esqueleto de toda família. Tem frevo, tem marchinha, tem choro, tem ciranda… tem principalmente brincadeira, alegria e muito espaço para fazer a festa do jeito que a infância pede. É folia solta para os pequenos! É pra lá que eu vou!

Os artistas do Fio da Meada remexem suas memórias carnavalescas e preparam um baile que não vai deixar ninguém parado, conduzindo a folia ao som de frevos, cirandas, choros e marchinhas. Brincadeiras e músicas da infância também serão apresentadas, algumas delas com releituras de ritmos que fazem parte do ciclo carnavalesco.

Dia 21/2, terça, das 11h às 12h15

Tenda | Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Foto: Vinicius Barros



Oficinas | para todos dos públicos

Confete de folhas

Com Arumã Brasil

Nesta atividade, ensinaremos os participantes a fazer confete com folhas naturais, explorando diferentes formatos e cores. Serão sessões de 20 à 30 minutos e no final da atividade, cada participante levará os confetes criados para brincar no carnaval.

Dia 18/2, sábado, das 10h às 11h30

Tenda de Oficinas

Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Maquiagem natural de carnaval

Com Chama Verde

Partindo do questionamento de como e do que são feitos os produtos industrializados que fazem parte do nosso Carnaval, propomos essa e outras questões que nos fazem compreender melhor o mundo em que vivemos e qual nosso papel na cadeia de consumo. Essa oficina tem como objetivo principal instruir e mostrar que fazer um Carnaval, cheio e brilho e cor é possível, sem agredir o meio ambiente e nem a saúde dos nossos corpos.

De 18 a 21/2, sábado a terça:

Turma 1: 15h às 15h30

Turma 2: 15h30 às 16h

Turma 3: 16h às 16h30

Tenda de Oficinas

Livre. Grátis. 20 vagas por turma. Distribuição de senhas por ordem de chegada dez minutos antes do início de cada turma.

Máscaras de papel de semente

Com Arumã Brasil

Iremos confeccionar máscaras de papel semente, com papel produzido previamente com semente de flores, hortaliças ou temperos. No dia do evento cada um poderá decorar sua máscara utilizando lápis colorido ou giz de cera.

Dias 19 e 20/2, domingo e segunda:

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 11h às 11h30

Tenda de Oficinas

Livre. Grátis. 20 vagas por turma. Distribuição de senhas por ordem de chegada dez minutos antes do início de cada turma.



Pintura de carnaval com pigmentos naturais

Com Arumã Brasil

Nesta oficina faremos pintura facial nos participantes utilizando elementos naturais, incentivando assim a pintura de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente.

Dia 21/2, terça, das 10h às 11h30:

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 11h às 11h30

Tenda de Oficinas

Livre. Grátis. 20 vagas por turma. Distribuição de senhas por ordem de chegada dez minutos antes do início de cada turma.

Tiaras Carnavalescas

Com Coletivo Laranja Azul

Quem nunca imaginou incorporar um personagem colocando um adereço? No ateliê de tiaras, cada participante irá confeccionar um adorno incomum e divertido! Você é nosso convidado para exercer habilidades manuais e, principalmente, a criatividade. Vamos produzir um acessório para cair na folia?

Dias 18 e 19/2, sábado e domingo:

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 13h às 13h30

Turma 4: 14h às 14h30

Turma 5: 14h30 às 15h

Turma 6: 15h às 15h30

Tenda de Oficinas

Livre. Grátis. 20 vagas por turma. Distribuição de senhas por ordem de chegada dez minutos antes do início de cada turma.

Tatuagem Temporária

Com Coletivo Laranja Azul

Nessa ação carnavalesca o corpo será o principal suporte artístico. Vamos criar desenhos autorais, imprimi-los em um papel especial e decalcá-los na pele. Depois é só se jogar na brincadeira e levar essa lembrança do carnaval para casa!

Dias 18 e 19/2, sábado e domingo:

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 13h às 13h30

Turma 4: 14h às 14h30

Turma 5: 14h30 às 15h

Turma 6: 15h às 15h30

Tenda de Oficinas

Livre. Grátis. 20 vagas por turma. Distribuição de senhas por ordem de chegada dez minutos antes do início de cada turma.

Máscaras mágicas

Com Coletivo Foca

Cada participante irá decorar, em uma base já pronta, uma máscara carnavalesca inspiradas em seres mágicos e superpoderosos, com materiais como EVA, fitas, tecidos e papeis.

Dias 20 e 21/2, segunda e terça:

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 13h às 13h30

Turma 4: 14h às 14h30

Turma 5: 14h30 às 15h

Turma 6: 15h às 15h30

Livre. Grátis. 20 vagas por turma. Distribuição de senhas por ordem de chegada dez minutos antes do início de cada turma. Tenda de Oficinas.

Capas Voadoras

Com Coletivo Foca

Nessa vivência, cada criança cria sua própria asa de bicho ou capa voadora de super herói e heroína, usando uma base em tecido decorada com materiais como fitas e papeis diversos.

Dias 20 e 21/2, segunda e terça:

Turma 1: 10h às 10h30

Turma 2: 10h30 às 11h

Turma 3: 13h às 13h30

Turma 4: 14h às 14h30

Turma 5: 14h30 às 15h

Turma 6: 15h às 15h30

Livre. Grátis. 20 vagas por turma. Distribuição de senhas por ordem de chegada dez minutos antes do início de cada turma. Tenda de Oficinas.

Aula Aberta de Ritmos | para todos os públicos

Ritmos do Carnaval

com Suelen Costa e Samuel Menezes.

Aulas abertas que visitam as diversas celebrações e festejos do carnaval brasileiro. Cada aula traz uma contextualização de cada ritmo, sua origem, onde é praticado, onde suas tradições são preservadas e suas principais influências na música brasileira. Traz também uma breve preparação corporal, rítmica e muita dança com a energia contagiante de cada ritmo.

De 18 a 21/2, sábado, domingo, segunda e terça: das 14h às 16h.

Praça de Convivência | Livre | Grátis – Sem retirada de Ingressos.

🥤 Durante os dias de carnaval (17 a 21/2) não será permitida entrada com bebidas, bolsas ou caixas térmicas (coolers).

❌ Não é permitida a venda, distribuição ou consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

❌ Não é permitida a entrada com objetos volumosos ou cortantes.

❌ Não é permitida a utilização de drones ou equipamento fotográfico profissional ou semi profissional sem autorização prévia.

❌ Não é permitida a entrada de animais.

👪 A entrada de crianças até 11 anos só é permitida se acompanhado dos pais ou responsável maior de 18 anos, que deverá estar sempre presente.

🚕 O Sesc Mogi das Cruzes não possui estacionamento para carros e motos, mas existem vagas demarcadas nas ruas em todo o entorno da unidade.

🚴‍♂️ Dentro do Sesc estão disponíveis dois Paraciclos com vagas limitadas, ocupadas por ordem de chegada. Traga sempre a trava de segurança para sua bike.

💦 Para reduzir danos ao meio ambiente as unidades do Sesc São Paulo não vendem água envasada. Traga sua garrafa reutilizável para abastecer nos bebedouros ou peça um copo na Comedoria.

💡 Horário de Funcionamento:

17/2, sexta: das 13h às 22h.

18 a 21/2, sábados, domingo, segunda e terça: 9h às 18h.

22/2: fechado.

Entrada: Rua Rogério Tácolla, 118 – Socorro – Mogi das Cruzes