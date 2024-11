Audiência pública da Educação aconteceu Câmara Municipal

A secretária municipal de Educação, Marilu Berenger foi recebida pela Comissão Permanente de Educação da Câmara de Mogi das Cruzes, na quarta-feira (30), para uma audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024. O evento está previsto na Lei Orgânica Municipal, que determina que a cada quatro meses a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, preste contas ao Legislativo a respeito da utilização das verbas públicas na área, e foi presidido pela vereadora Inês Paz.

De acordo com os dados apresentados na audiência, ao fim do 2° quadrimestre de 2024, Mogi das Cruzes contava com mais de 47 mil alunos matriculados nas 212 unidades escolares do município, sendo que dessas, 145 atendem em período integral. No período, a pasta contou com 3.497 servidores, que se dividiram entre o quadro do magistério, quatro de apoio e técnicos. Até o segundo quadrimestre do ano, a cidade já tinha arrecadado R$ 735,3 milhões em receitas próprias e aplicou em Educação 25,21% desse valor, ou seja, taxa ligeiramente superior à exigida pela Constituição Federal, que é 25%.

A secretária também prestou contas sobre a Educação Especial e Inclusiva, realizadas no segundo quadrimestre do ano, como: o Pró-Escolar Ricardo Strazzi, que atendeu 653 alunos no período. A EMESP Prof.ª Jovita Franco Arouche, que foca no atendimento educacional especializado, atendeu 147 unidades escolares do município entre os meses de maio e agosto, com uma média de 309 alunos atendidos por mês durante o quadrimestre. Já a Escola Clínica TEA Prof.ª Neuraide Rezende da Silva Fujita, inaugurada no mês de abril, atendeu 340 pessoas em terapias.

Sobre o transporte escolar, Marilu informou que há 278 rotas no município, que atendem a 75 escolas. São 135 veículos em funcionamento, fazendo uma média de 30km por rota. Em relação à merenda escolar, foram investidos pouco mais de R$ 12,4 milhões, entre os meses de maio e agosto de 2024. Uma média de 704.301 refeições por dia.

Ao final da explanação da Secretaria de Educação, a vereadora Inês Paz fez alguns questionamentos à Marilu Berenger. Entre eles: a parlamentar demonstrou preocupação sobre um possível encerramento no contrato e troca de fornecedores das merendas escolares. Outro questionamento da vereadora foi sobre relatos de assédio moral sofrido por funcionários das escolas subvencionadas. A secretária informou que acatou as denúncias e abriu processos disciplinares. A apuração está acontecendo e as pessoas estão sendo ouvidas.

