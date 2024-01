Ator Fulvio Stefanini apresenta a peça O Pai nesta 6ª no Teatro Vasques

Em Janeiro, o Sesc traz peças premiadas para Mogi das Cruzes, entre elas, O Pai, com Fulvio Stefanini que se apresentará no palco do Teatro Vasques nesta sexta, dia 26, a partir das 20h. Os ingressos, gratuitos, podem ser retirados uma hora antes do espetáculo.

Fulvio Stefanini interpreta André, um idoso de 80 anos, rabugento, mas muito simpático e divertido. Com sua cabeça começando a falhar, sua filha vive um dilema: cuidar de seu pai, ou interná-lo em um asilo e ir aproveitar a vida com o novo namorado. Um espetáculo divertido e ao mesmo tempo comovente que traz à tona uma reflexão sobre as questões familiares e sociais que envolvem o Doença de Alzheimer.

O PAI é um espetáculo teatral que se tornou um grande sucesso de público e crítica. Esteve em cartaz por dois anos consecutivos, realizando a marca de 200 apresentações e atingindo 80 mil espectadores.

© Joao Caldas Fº © Joao Caldas Fº

No elenco o ator Fulvio Stefanini, completando agora 68 anos de carreira. Com este trabalho considerado um dos maiores de sua carreira), ganhou o Prêmio Shell de melhor ator. O espetáculo ganhou ainda os prêmios de melhor cenário e melhor espetáculo do ano. Completam o elenco os atores Carol Gonzalez, Paulo Emílio Lisboa, Wilson Gomes, Déo Patrício e Carol Mariottini.

Dia 26/1, sexta, 20h

Theatro Municipal Vasques (R. Dr. Corrêa, 515 – Centro, Mogi das Cruzes)

Grátis – Distribuição de senhas uma hora antes da atividade.

A partir de 12 anos

Assista um trecho: