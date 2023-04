Ato simbólico em escola municipal de Mogi das Cruzes reforça Cultura de Paz

Cerca de 100 pessoas participaram na manhã desta quarta-feira (19/04) de um ato simbólico na Escola Municipal Coronel Almeida, no Centro de Mogi das Cruzes, para reforçar as ações de Cultura de Paz nas unidades escolares da rede municipal de ensino. Pais, alunos, a equipe da escola, guardas municipais e servidores de diferentes secretarias participaram da atividade, que destacou os valores do respeito, ética, empatia e também ações contra o bullying.

A secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos, ressaltou a importância da união de todos no desenvolvimento das crianças. “Precisamos dar as nossas mãos com o que temos de melhor junto ao trabalho realizado pelos nossos professores em sala de aula e para além dela para que nossas crianças se tornem seres humanos melhores, mais empáticos, mais respeitosos e éticos”, disse.

Os participantes se abraçaram e deram um abraço coletivo no prédio da escola. As crianças soltaram balões brancos. “Achei muito importante, principalmente, esse abraço que demos na escola. A família e a escola de mãos dadas precisam estar juntas para transmitirmos esse sentimento de paz, de amor e respeito para as crianças”, disse Polianna Mello, mãe dos alunos Pedro Allan Cavalcante Mello e Lídia Barbara Cavalcante Mello.

No último dia 14, a escola realizou um dia dedicado à Cultura de Paz com rodas de conversa envolvendo os aluno e professores para a reflexão sobre o tema e a importância de uma escola mais humana, pacífica e empática. “Nossa intenção é fomentar a cultura de Paz. Fizemos um pacto e junto às professoras, cada aluno colocou sua mão e fizemos um painel coletivo com o nosso compromisso pela paz”, contou a diretora Nathalia Sartori. O pacto foi representando por uma criança de cada turma da unidade escolar.

Com a reorganização do calendário escolar, esta quarta-feira (19/04) marcou o início do ciclo formativo da rede municipal de ensino sobre segurança e saúde mental. Além do ato, foi realizada uma live com a Guarda Municipal, que tratou do projeto Anjos da Guarda e orientações para as escolas. Nesta quinta-feira (20/04), o tema será saúde mental com profissionais do Departamento de Educação Especial e Inclusiva.