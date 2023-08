Atletas suzanenses garantem vagas no mundial de sumô

Os lutadores suzanenses Luciana Watanabe e Daniel Augusto Dias garantiram vagas para a disputa do Mundial de Sumô após sua performance no 61º Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado no último final de semana (22 e 23/07). O certame global, tradicionalmente realizado no Japão, está previsto para acontecer em outubro.

Representando a Associação Nova Central, conveniada à Prefeitura de Suzano, a dupla garantiu vagas para o torneio mundial ao disputar o nacional e garantir títulos e posições no pódio. Multipremiada na modalidade, Luciana, que também é professora da rede municipal de ensino, garantiu seu 19º troféu de campeã nacional na categoria adulto médio, chegando ainda à segunda colocação no nível adulto absoluto.

Outro dos classificados foi Dias, que competiu nos torneios e somou índice necessário para representar o País na classe júnior masculina. A associação também classificou a lutadora Sanusa Chagas, de Ferraz de Vasconcelos, que integrará o elenco nacional no nível adulto absoluto após ficar com a terceira colocação na disputa feminina da categoria.

Uma das principais equipes no torneio, a Nova Central ainda levou outros atletas da região ao pódio. Entre eles estiveram Valentina Aya Higuchi, Monalisa Corrêa, Helloise Rocha, Mariane Aya, Rafaella Alves, Sophia Oliveira, Gabrielly Stefanie, Mariana Gonçalves, Corina Clemente, Murilo Alves, Enzo Alves, Bruno Ken Miyazaki, Samuel Mendes e Geovanne Henrique.

Considerando a classificação por equipes, o grupo dos suzanenses conseguiu a segunda colocação geral no masculino e no feminino, feito inédito para a Nova Central, que coordena atualmente o projeto municipal “Sumo Suzano – Lutas como forma de Educação”. Ao todo, a agremiação ganhou cinco medalhas de ouro, uma de prata e seis de bronze entre as dez categorias abertas.

Luciana comentou que com a vaga garantida, a expectativa é garantir patrocinadores para representar Suzano na Seleção Brasileira. “Trabalhamos bastante para conquistar essas vitórias e, para disputar o Mundial, seguimos buscando o apoio necessário”, comentou a atleta que também é octacampeã sul-americana.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que a lutadora suzanense também já chegou ao pódio do torneio mundial e, agora, busca alçar voos mais altos com sua equipe. “Suzano é uma potência no sumô, sendo uma cidade acostumada a grandes resultados. Por isso, tenho certeza que a Luciana e o Daniel vão representar muito bem o município no Japão”, relatou.