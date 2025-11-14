Atletas mogianas buscam apoio para representar o Brasil no Pan-Americano de Judô

Laressa Tavares e Klara Fernandes sonham com o continental

As jovens judocas Laressa Tavares, de 13 anos, e Klara Fernandes Ribeiro, de 12, estão prestes a viver mais um capítulo importante de suas carreiras no Campeonato Pan-Americano sub-13 e sub-15 de Judô, que será realizado de 3 a 7 de dezembro, em Lima, no Peru. Representando o Brasil e Mogi das Cruzes pela Associação Namie de Judô, as atletas se preparam para enfrentar os melhores do continente — mas, desta vez, o maior adversário está fora do tatame: a falta de patrocínio.

Sem apoio financeiro fixo, as famílias das atletas vêm se mobilizando com rifas, campanhas e doações para tentar custear os altos valores da viagem, que incluem passagem, hospedagem, inscrição e alimentação. “A gente se dedica o ano todo, treina muito e conquista resultados expressivos, mas chegar até o campeonato é sempre o desafio. Nossos pais se desdobram para nos levar a cada competição”, conta Laressa.

A atleta iniciou no judô aos cinco anos e hoje é bicampeã brasileira, além de já ter conquistado o título Pan-Americano em Cuba, em 2024, e o vice-campeonato em Lima, em 2023. Agora, busca o bicampeonato continental. “O Pan-Americano é o campeonato mais importante do nosso calendário. É lá que enfrentamos os melhores e testamos nossos limites. Quero muito voltar com o ouro para o Brasil”, afirma.

Klara também é destaque na categoria sub-13 até 38kg e já foi campeã Pan-Americana no ano passado. Determinada, ela divide o tempo entre escola, treinos e ações para arrecadar recursos. “Fazemos rifas, pedimos ajuda de amigos e empresas. Ter um patrocinador seria um sonho — poderíamos focar nos treinos sem tanta preocupação com os custos”, diz.

As duas atletas treinam na Associação Namie de Judô, no bairro Mogilar, projeto social que há décadas forma atletas e cidadãos. Apesar dos resultados expressivos, a instituição não possui apoio financeiro fixo. “Somos uma associação sem fins lucrativos e gratuita. Tudo o que conquistamos vem do esforço dos atletas, das famílias e da comunidade. Por isso, qualquer patrocínio, mesmo pequeno, faz diferença”, destaca o Sensei Namie.

Para as famílias, o apoio é urgente. O prazo para o pagamento da viagem e das inscrições está próximo, e as atletas ainda precisam completar o valor necessário para embarcar. “É um sonho em construção. Essas meninas levam o nome de Mogi das Cruzes para o mundo, mas sozinhas não conseguem. Precisamos de pessoas e empresas que acreditem no esporte e nos ajudem a fazer isso acontecer”, reforça o treinador.

Com garra, disciplina e amor pelo judô, Laressa e Klara seguem treinando diariamente, acreditando que a solidariedade pode ser o golpe decisivo antes da luta mais importante do ano. “O judô nos ensina que cair faz parte, mas levantar é obrigação. E é isso que estamos fazendo: lutando pelo nosso sonho”, finaliza Laressa.

O Campeonato Pan-Americano sub-13 e sub-15 de Judô será realizado no Ginásio Polideportivo 3 – VIDENA, em Lima (Peru), com organização da Confederação Pan-Americana de Judô (CPJ) e da Federação de Judô do Peru.

Empresas e apoiadores interessados em patrocinar as atletas podem entrar em contato diretamente com a Associação Namie de Judô, localizada no bairro Mogilar, ou pelas redes sociais oficiais do projeto.

Sem patrocínio, jovens judocas de Mogi das Cruzes buscam apoio para disputar o Pan-Americano de Judô, no Peru