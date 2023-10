Atletas do Clube de Campo de Mogi representam o Brasil em torneios internacionais 

Duas atletas do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) representarão o Brasil em torneios internacionais. No beach tennis, a associada Viviane Kobo foi selecionada para o Panamericano da modalidade no Chile. Outro destaque do complexo esportivo e de lazer é a karateca Marina Issa, de 16 anos, que disputará o Campeonato Mundial em novembro, no Japão, sendo a mais jovem competidora a lutar na categoria absoluto (acima de 18 anos).

No momento, a expectativa se concentra na atleta Viviane Kobo, que, a partir desta semana, enfrentará adversários do mundo todo na categoria Sub-14. Recentemente, Viviane disputou as seletivas da Copa das Federações, nas etapas de Vinhedo, Campinas e na capital São Paulo. “Estou confiante em poder participar de mais um torneio fora do Brasil com a chance de trazer bons resultados”, afirmou a atleta associada.

No Karatê, Marina Issa embarca para Tóquio nos próximos dias com a missão de trazer um feito inédito. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, a atleta lutará na categoria sem divisão de idade e peso, mesmo com 16 anos. Sua classificação ocorreu através da primeira colocação no campeonato Sul Americano de Karatê, garantindo a vaga no mundial.

“Estou feliz por essa grande oportunidade de fazer história com pouca idade, por me desafiar estando entre as melhores do mundo em um torneio de nível altíssimo em qualidade e experiência”, comentou Marina.

A karateca viaja para o Japão com títulos de expressão na bagagem, todos na categoria absoluto: campeã do Desafio das Campeãs Sul Americanas (2023), campeã do Torneio Sul Americano (2022), vice-campeã do Brasileiro (2022) e campeã Paulista (2022).