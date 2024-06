Atletas conquistam 11 medalhas de ouro na natação em Piracicaba

Nos Jogos da Melhor Idade, Suzano foi a melhor colocada do Alto Tietê

No primeiro final de semana da 26ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), promovidos pela Secretaria de Estado de Esportes de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, a delegação de Suzano conquistou 11 medalhas de ouro na natação e se classificou na 6ª colocação geral. O município foi o melhor posicionado no Alto Tietê, tanto em categorias masculinas como em femininas, conquistando 58 pontos na disputa, que contou com 39 cidades da Grande São Paulo, Vale do Paraíba e litoral norte.

Dos 58 pontos alcançados, 35 foram nas categorias masculinas e 23 nas femininas, com destaque para a natação individual. A cidade encerrou o primeiro final de semana com nove pontos e líder na modalidade. Foram dez medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze. No revezamento, o domínio também foi suzanense, com o lugar mais alto do pódio no 4×25 livre feminino e o segundo lugar no 4×25 livre masculino.

Além da natação, Suzano foi bem no atletismo, conquistando ouro e bronze no arremesso de peso masculino e o terceiro lugar também no feminino. Por fim, houve bronze no tênis de campo de duplas masculinas e no tênis de mesa individual, com dois terceiros lugares.

Para a primeira-dama e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Larissa Ashiuchi, o trabalho realizado pelo órgão ajudou os idosos. “Eles realizam várias atividades conosco e isso os ajudou muito. Foram aos jogos e estão fazendo bonito. Seguimos aqui na torcida para novas conquistas”, declarou.

A delegação de Suzano é composta por 75 atletas com idade acima de 60 anos. A expectativa é de que a cidade repita a boa atuação da edição de 2023, quando fechou na 8ª colocação os jogos realizados em Guaratinguetá.

A escolha dos atletas foi feita pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; pelo diretor esportivo, Josias Ferreira; pelo responsável pela delegação, o técnico inclusivo Célio Mediato; e pelo coordenador da equipe da Melhor Idade, Ismael Machado de Souza. No total, a 26ª edição conta com mais de 2,5 mil atletas, com Suzano integrando a 2ª Região Esportiva.

