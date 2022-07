Atleta do Clube de Campo é vice-campeão da Copa Play Tennis 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) vem conquistando inúmeros resultados por meio de seus atletas associados em 2022. O mais recente veio na Copa Play Tennis Infantojuvenil G2, com Patrick Pizzolato, que integra a equipe competitiva da modalidade. Ele trouxe para casa o vice-campeonato na categoria 16M, em um torneio conceituado disputado no Play Tennis Morumbi.

Esse é o quinto vice-campeonato que o tenista do Clube de Campo conquista em torneios supervisionados pela Federação Paulista de Tênis. Além de dar ritmo e experiência ao atleta, competições desse nível complementam a formação técnica, física e tática do tenista para prepará-lo para disputas profissionais.

Duplas

As inscrições para as categorias mistas do Torneio Interno de Duplas de Tênis do Clube de Campo foram prorrogadas até o dia 24 de julho. Nos dias 29, 30 e 31 de julho (sexta, sábado e domingo), entrarão em quadra as duplas mistas A, B e C. O torneio é exclusivo para associados acima de 18 anos e a taxa para a participação é de R$ 50. Os interessados podem efetuar a inscrição presencialmente no Departamento de Esportes do Clube de Campo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600. O Torneio Interno de Duplas de Tênis é patrocinado pela IMOT – Ortopedia e Traumatologia e pelo Grupo O Boticário.