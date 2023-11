Ativista participa de programação voltada para causas raciais

O mês de novembro é o período onde se eleva os assuntos relacionados ao tema de cunho racial. Por conta disso, Felipe Ruffino, 29, jornalista, influenciador digital e ativista racial, participará de uma série de eventos que abordam o assunto.

Do dia 18 ao dia 20, ele estará presente na III Expo Internacional Dia da Consciência Negra. O festival antirracista da cidade de São Paulo reunirá artistas negros de destaque, além de palestras e debates e feira de afroempreendedores. Além de diversas atividades abertas à população entre os dias 18 e 21 no Memorial da América Latina. “Esse será o start da programação voltada para um momento tão importante. Que é evidenciar a existência do povo preto”, comenta.

Domingo, 19, o influenciador confirmou presença na festa Black Nation Party – Sunset , às 15h, no SKY Hall Terrace bar, zona Sul de São Paulo. “Esse é um dos momentos que mais estou ansioso. Uma festa afrocentrada ocupando espaços majoritariamente dominado pela branquitude. Vai ser lindo”, afirma.

No dia 21, Ruffino estará ao vivo na Rádio Metropolitana AM, às 7h, com a jornalista Marilei Schiavi, para falar sobre o tema e recebimento da Medalha Zumbi dos Palmares.

Às 19h, o mesmo marcará presença na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, para receber a homenagem, com mais nove pessoas escolhidas para receberem a medalha.

Essa condecoração é concedida a personalidades, empresas e organizações que se destacam na defesa dos direitos humanos, promoção da igualdade racial e luta contra o preconceito e que se destacaram em ações contra a discriminação racial e na defesa dos princípios constitucionais fundamentais e de promoção da inclusão social sem preconceito, nas áreas de esporte, educação, cultura, saúde, assistencial, empresarial e sindical.

“No Brasil, ser negro significa ser mais pobre do que o branco, ter menos escolaridade, receber salário menor, ser mais rejeitado pelo mercado de trabalho e ter menos oportunidades de ascensão profissional e social. Hoje entendo que meu papel é ser porta voz de muitas pessoas pretas que ainda não possuem oportunidade e são oprimidas”.

A escolha de Ruffino para receber essa honraria partiu de uma indicação do vereador Milton Lins, o Bi Gêmeos (PSD) e é uma forma de reconhecer seu importante trabalho em prol da inclusão e representatividade.

CARREIRA

Com uma carreira consolidada no jornalismo, Felipe Ruffino se tornou um nome reconhecido pela sua atuação ativa na conscientização sobre temas sociais, especialmente relacionados à causa racial. Através de suas redes sociais e canais de comunicação, ele utiliza sua voz junto aos mais de 15 mil seguidores para levantar questões importantes e propor reflexões, abordando desde a história da luta contra o racismo até a importância da valorização da diversidade nas mais diversas áreas.

SOBRE FELIPE RUFFINO

Felipe Ruffino é jornalista pós-graduando em Assessoria de Imprensa e Gestão da Comunicação pela Anhembi Morumbi. Com onze anos de experiência, possui cursos de extensão em gestão de crise, assessoria de imprensa, marketing digital, planejamento de conteúdo para marcas e Relações Públicas.

Tem experiência em assessoria de imprensa; comunicação interna; conteúdo para marca; marketing de conteúdo; social media; planejamento estratégico; gerenciamento de crises e gestão de equipe.

Já atendeu a Prefeitura de Mogi das Cruzes, Pfizer, Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital Municipal da Brasilândia, Agrada Produções, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Tjama e Omint.