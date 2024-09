Atividades sociais estão na ativa em Mogi das Cruzes

Olimpíadas POP, Dia da Luta da Pessoa com Deficiência e Feira de Economia Solidária estão na programação desta semana

A semana está movimentada em Mogi das Cruzes. Além da programação cultural, festiva e esportiva, o calendário tem também atividades de cunho social, aproximando a população de serviços e valorizando o debate e a troca de informações de importantes pautas.

Do dia 18 ao dia 20, as Olimpíadas POP continuam a todo vapor no Sesc Mogi, Ginásio Hugo Ramos e Parque da Cidade (confirma a programação abaixo).

Na sexta-feira (20), das 13h30 às 17h, a Secretaria Municipal de Assistência Social promoverá uma agenda especial em alusão ao Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, com palestras, apresentações e diálogos, no Sesc Mogi das Cruzes.

A Feira da Economia Solidária, com itens de artesanato, gastronomia, jardinagem, além de kits com utensílios domésticos e acessórios de uso pessoal, tudo produzido por grupos de empreendedorismo solidário, a preços populares, também faz parte da programação. Todo o conteúdo da feira estará à venda no domingo (22), na Incubadora Social de Jundiapeba, das 8h às 15h.

Olímpiadas POP

18 de setembro – 15h – Ginásio Hugo Ramos – Truco

19 de setembro – 15h – Ginásio Hugo Ramos – Piff

20 de setembro – 15h – Parque da Cidade – Futsal

20 de setembro – 16h – Parque da Cidade – Encerramento

Olimpíadas POP vai até o dia 20