Atividade especial de Halloween reúne 150 crianças no Clube de Campo

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) reuniu 150 alunos do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi) para mais uma edição do Acampadentro Halloween. O evento foi dividido em duas turmas, nos dias 21 e 28 de outubro, e garantiu a diversão dos jovens associados com a temática de Dia das Bruxas.

Realizado desde 2014, o Acampadentro do Dadi é uma atividade em que os alunos do projeto acampam no Clube de Campo. Eles levam barracas, colchonetes e participam de uma série de atividades recreativas, com a supervisão de professores.

Na ocasião, 70 crianças de 4 a 6 anos desempenharam atividades como desfile de fantasias, baladinha, gincanas e cinema. Já os pequenos de 7 a 10 anos tiveram, além das brincadeiras tradicionais, a caçada aos doces; 80 crianças associadas nessa faixa etária participaram do Acampadentro.

“Ao longo dos últimos anos, estamos ampliando as atividades recreativas do Acampadentro, ao passo em que a adesão dos alunos e a satisfação dos pais aumenta a cada edição”, afirmou o coordenador do projeto, Demian Kahil.

Nesta sexta-feira (4 de outubro), será a vez dos alunos do Núcleo de Iniciação do Desenvolvimento Esportivo (Nide) participarem do Acampadentro. O Ginásio do Clube de Campo será, mais uma vez, o palco de muita gincana, baladinha e cinema com os associados de 11 a 14 anos.

