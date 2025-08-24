Atiradores desportivos são homenageados pela Câmara de Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou, na noite da sexta-feira (15), um ato solene em comemoração ao Dia do Atirador Desportivo. No evento, foram homenageados cinco representantes do tiro desportivo da cidade e região, em uma cerimônia realizada com base na Lei Municipal nº 7.847/22, de autoria do vereador Marcos Furlan e do presidente da Casa, Francimário Vieira (Farofa). A legislação instituiu o dia 3 de agosto como Dia do Atirador Desportivo, em alusão à conquista da primeira medalha de ouro olímpica do Brasil, obtida nessa modalidade em 1920.

Os homenageados foram Fernanda de Faria Silva, que representou as mulheres no esporte; Antônio Carvalho de Freitas, pelo Clube de Tiro Mogi das Cruzes (CTMC), em nome dos proprietários de clubes de tiro; Paulo Henrique de Campos Jacinto, cofundador da equipe de competição Team Mogi; Fernando de Oliveira Perez, instrutor e diretor da Liga Nacional de Tiro Defensivo (LNTD); e Marcelo Dutra, advogado e empresário em Mogi desde 1990, praticante de tiro esportivo desde 2011 em modalidades como IPSC e IDSC.

Durante a solenidade, os autores da homenagem ressaltaram a importância do esporte. “O ambiente do tiro esportivo é saudável, pois agrega famílias e valores. É dever do poder público defender os atiradores. Tenho certeza de que a maioria está preparada para o uso responsável de uma arma. Podem contar sempre com o nosso apoio”, afirmou o presidente da Câmara, Farofa.

O vereador Marcos Furlan também destacou a relevância da modalidade: “O tiro esportivo é muito importante, pois promove equilíbrio, constância e saúde mental. Essa homenagem foi aprovada por unanimidade e será a primeira de muitas. Todos os homenageados são merecedores”.

O presidente da Comissão de Estudos sobre Legislação e Regulamentação do Controle de Armas da 17ª Subseção da OAB de Mogi das Cruzes, Dr. Rafael Toro, representando o presidente da entidade, Marcelo Inocêncio, ressaltou o reconhecimento. “Com essa homenagem, o tiro esportivo deixa de ser invisível em Mogi. É uma modalidade que existe há muito tempo na cidade, mas que descobri recentemente. A partir de agora, percebemos o reconhecimento de sua importância”, disse.

Os homenageados também utilizaram a tribuna para destacar a relevância da prática. “É uma honra representar as mulheres no tiro esportivo, um esporte que exige disciplina e foco, além de contar com filtros rigorosos como antecedentes criminais e avaliação psicológica”, afirmou Fernanda de Faria. “Agradeço a Deus por essa oportunidade. O esporte já enfrenta dificuldades para ter visibilidade e ainda sofre com preconceitos. Esse trabalho de valorização só traz resultados positivos”, acrescentou Fernando de Oliveira.

O evento também contou com a presença do secretário municipal de Mobilidade Urbana, coronel Ary Kamiyama, que representou a prefeita Mara Bertaiolli; do veterano do Exército Brasileiro e professor faixa preta de Krav Maga, coronel Antonio Roseira; do chefe de instrução do Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes, subtenente Sílvio Oliveira da Silva Júnior; do coordenador nacional do Partido Liberal Defesa, Odair Alves; e do assessor parlamentar Expedito Tobias, representando o deputado estadual Marcos Damásio.

