Aster Itaquá elimina Palmeiras e garante vaga nas oitavas de final da Copinha

A vitória do Aster Itaquá desta segunda-feira (15) teve um gostinho diferente. O time estreante na Copa São Paulo de Futebol Júnior fez história e eliminou o bicampeão Palmeiras por 1 a 0 na Arena Barueri.

Em um jogo emocionante, o Aster abriu o placar no segundo tempo com o gol do jogador Jean Tadeu e segurou o resultado até o fim da partida. Quem também brilhou no jogo foi o goleiro Vinicius Chacon, “a muralha do time de Itaquá”, que fez uma série de defesas importantes.

“Uma vitória história para o Aster. O jogo foi bem apertado, mas conseguimos. Ganhar do Palmeiras não é uma tarefa fácil, mas o time de Itaquá, mesmo com menos de um ano de fundação, está preparado e fez bonito”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.

Mesmo com o jogo tendo sido longe de casa, 2 mil torcedores de Itaquá não deixaram o time na mão. Dez ônibus foram disponibilizados pela Expresso Planalto, concessionária responsável pelo transporte da cidade, para acompanhar o time em Barueri e os cantos entoados fizeram toda a diferença.

Quem ficou na cidade, ouviu fogos de artifício na hora do gol e ao final da partida, com a confirmação do time nas oitavas de final. Mais de um milhão de espectadores assistiram a transmissão oficial ao vivo. Com essa reviravolta, foi quebrada uma sequência de 19 vitórias do time alviverde, que desde 2022 não perdia uma partida.

Apaixonado por futebol e um dos maiores incentivadores do time, o prefeito Eduardo Boigues não escondeu a emoção ao ver a torcida do Aster chegar ao estádio e a euforia com a vitória. “Com certeza essa força emocionante do time e da torcida ajudou a aquecer o jogo e a garantir êxito no resultado. Que venha o próximo jogo”, finalizou. Na próxima fase, o time enfrentará o Atlético Guaratinguetá.