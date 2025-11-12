Associação Pró-Festa do Divino promove campanha Natal Solidário

A Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes realiza mais uma edição da campanha Natal Solidário, que neste ano vai beneficiar 106 crianças, de um a seis anos, da Creche Municipal Maria, Mãe do Divino Amor II, localizada no distrito do Botujuru, em Mogi. A ação tem o objetivo de arrecadar roupas, sapatos, brinquedos e panetones para tornar o Natal das crianças mais especial.

Este ano, a entrega dos presentes está marcada para o dia 6 de dezembro (sábado), a partir das 9 horas. A campanha, contudo, precisa de ajuda para atingir a meta. Segundo a organização, 40 crianças ainda aguardam por um padrinho ou madrinha. Cada participante é convidado a doar um kit com roupa, calçado, brinquedo e panetone, que deve ser entregue até 1º de dezembro, prazo necessário para que a equipe possa embalar e preparar os presentes com carinho.

A entrega dos presentes é realizada de forma coletiva, em uma carreata organizada pelos voluntários da Associação, com direito a surpresas que tornam o dia ainda mais especial, como brinquedos infláveis e distribuição de guloseimas. “A gente se reúne na Pró-Divino, carrega os brinquedos e segue em grupo até a creche, em um clima de festa e solidariedade. Além dos presentes, levamos muita alegria para essas crianças que são bem carentes. O brilho nos olhos delas ao receberem o presente é algo que não tem preço. É um momento muito bonito. No fim, somos nós que saímos de lá mais fortalecidos, com todo o amor que recebemos”, destaca o coordenador da campanha, José Carlos Nunes Júnior.

A iniciativa teve início em 2020, mas sua origem remonta à década de 1990, quando Maria Aparecida de Lima Ramos, a Dona Cida – sogra do atual organizador da campanha – realizava diversas ações beneficentes voltadas a entidades assistenciais de Mogi das Cruzes.

“Antes, quem organizava era a dona Cida. Com o passar do tempo, ela foi ficando mais debilitada, e decidimos dar continuidade à iniciativa, trazendo a campanha para dentro da Associação. Assim, a Pró-Divino amplia sua missão solidária, realizando ações beneficentes que vão além da tradicional quermesse da Festa do Divino, onde muitas instituições são beneficiadas”, conta o organizador Júnior.

Quem quiser colaborar pode entrar em contato diretamente com o coordenador da campanha, José Carlos Nunes Júnior pelo número de telefone (11) 9 9963-7448 (WhatsApp), onde é possível escolher o nome da criança a ser apadrinhada.

Ação vai beneficiar a Creche Municipal Maria, Mãe do Divino Amor II, localizada no distrito do Botujuru