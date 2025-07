Associação Pró-Divino realiza Festa Julina com salgados e doces típicos

Sábado, dia 19, Mogi das Cruzes já tem evento agendado. A Associação Pró-Festa do Divino de Mogi das Cruzes promoverá, das 18h às 22h, uma animada Festa Julina, com programação voltada à arrecadação de fundos para a Festa do Divino Espírito Santo de 2026. O evento é aberto para a população em geral e será realizado na sede da associação, localizada na avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no bairro Mogilar.

No cardápio, comidas típicas irresistíveis e tradicionais, como os salgados: tortinho, pastéis, pipoca, milho, churrasco de linguiça e hot-dog; os doces: sagu, arroz doce, canjica, doce de abóbora e bolos de milho e de fubá; e caldos de Quenga e Canjiquinha. A noite terá, ainda, bingo com prendas especiais e música ao vivo com o grupo Modão Brasil, que promete embalar o público com clássicos do sertanejo.

Esta será a primeira ação dos novos festeiros, Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina, e dos capitães de mastro, Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos, anunciados pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, durante a missa solene de Corpus Christi, celebrada no último dia 19 de junho, na Catedral de Sant’Ana.

O próximo evento já tem data marcada. Será a 1ª Coroa do Divino, no dia 16 de agosto (excepcionalmente, no terceiro sábado do mês), a partir das 15 horas, também na sede da Pró-Festa do Divino. No total, são feitas nove coroas e elas ocorrem mensalmente, geralmente, no segundo sábado, até um mês antes do início da festividade religiosa e folclórica.

A arrecadação será destinada para a Festa do Divino Espírito Santos 2026