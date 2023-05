Associação Doce Lar sorteia prêmios no dia 12

A Associação Beneficente Doce Lar, em parceria com o Instituto Gessi Neri, realiza mais uma edição do Show de Prêmios, uma iniciativa da instituição que é realizada anualmente com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção dos serviços na área da educação e da assistência social, nas regiões carentes de Mogi das Cruzes, promovendo proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e ao idoso.

Desta vez, o Show de Prêmios vai sortear vários itens: um celular, um fogão de quatro bocas, uma cafeteira de cápsulas, uma airfryer e um super kit de beleza, com escova, maquiagem e acessórios.

O sorteio é no próximo dia 12, nas vésperas do Dia das Mães, e acontece ao vivo nas redes sociais do instituto a partir das 15h. Quem quiser ainda pode participar e adquirir alguns números, a R$ 5 cada. Mais informações com Castro Alves pelo (11) 97195-5059.

De acordo com Castro, que é coordenador de divulgação e captação de recursos da Doce Lar, a Associação recebeu esta semana a visita de um auditor para a obtenção do certificado ISSO 9001. “Essa certificação vai contribuir para valorizar ainda mais a nossa associação e melhorar os nossos serviços”, afirma. Castro acrescenta ainda que a Associação Doce Lar também terá uma barraca na quermesse Festa do Divino deste ano. “Estaremos presentes com a barraca de pão com mortadela”.