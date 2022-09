Associação Comercial de Mogi conta com serviço de emissão de Certificado de Origem

Com foco na agilidade e para oferecer o melhor atendimento aos empresários, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) conta com o serviço de emissão do Certificado de Origem. O documento é essencial para fazer negócios no exterior e ampliar as parcerias.

O Certificado de Origem atesta a origem da mercadoria do país exportador, além de especificar as normas de origem negociadas nos acordos comerciais entre o Brasil e os demais países. “A principal vantagem deste documento é a redução ou a isenção do imposto de importação para os clientes no exterior. Isso beneficia as empresas exportadoras brasileiras, pois gera ganhos em competitividade no preço final dos produtos”, explicou a presidente da ACMC, Fádua Sleiman.

A Associação Comercial de Mogi tem investido e estimulado que os empresários mogianos façam negócios fora do país. Uma das iniciativas da entidade para promover essas parcerias foi a criação em 2021 da Sala de Comércio Marco Bertaiolli. Ela foi lançada para apoiar as empresas de importação e exportação do município. O departamento é uma parceria entre a ACMC e o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras (CECIEx) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

“Trabalhamos para facilitar a rotina dos nossos empresários e para estimular que busquem sempre novos mercados. Por isso, passamos a emitir o Certificado de Origem diretamente em nossa sede, assim, os empreendedores não precisam se deslocar para obter o documento”, destacou a presidente.

O Certificado de Origem é emitido por meio ACCertOrigem, novo sistema de emissão da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP), da qual a ACMC é filiada. A plataforma é desenvolvida e administrada pela ACSP, referência em emissões do documento em todo o país, e homologada pela Coordenadoria-Geral de Certificações de Origem (CGRO), da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério da Economia.

A Associação Comercial de Mogi fica na rua Barão de Jaceguai, 674, Centro, com atendimento das 8h às 18h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 4728-4300.