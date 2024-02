Associação abre inscrições para cursos gratuitos sobre a cultura japonesa

A Associação Centro Cultural Esportiva de Mogi, entidade ligada ao Bunkyo, está oferecendo cursos livres e gratuitos de arte japonesa, que acontecerão a partir de março, durante 10 meses.

Os cursos oferecidos são de ikebana, origami, cerimônia do chá e mangá. Para cada modalidade, estão disponíveis 10 vagas. Eles terão a duração de 1h30 e serão disponíveis em dias pré-definidos. A iniciativa faz parte do projeto “As linguagens da Cultura Japonesa” e é realizado por meio de financiamento da Lei de Incentivo e Cultura de Mogi (LIC) nº 697.

As inscrições seguem até o dia 29 de fevereiro (ou esgotarem as vagas disponibilizadas para o projeto) e devem ser feitas na sede da administrativa do Bunkyo, na rua Presidente Campos Sales, nº 230, Vila Industrial, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas.

Os candidatos precisam levar documentos de identidade (RG e CPF) e comprovante de endereço – originais e cópias. As inscrições de menores de idade serão realizadas somente pelos pais ou responsável legal do menor.

Os interessados não precisam ter nenhum conhecimento técnico, apenas comprometimento com as aulas, pois a evasão poderá ocasionar no cancelamento da inscrição. Os materiais utilizados nas aulas serão disponibilizados gratuitamente pela Associação Centro Cultural Esportiva de Mogi das Cruzes.