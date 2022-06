Assinada ordem de serviço das obras de coleta de esgoto no Parque das Varinhas

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, assinou neste sábado (04/06), a ordem de serviço para o início da implantação de um sistema de esgotamento sanitário no Parque das Varinhas. O investimento de R$ 11,8 milhões beneficiará quase 3 mil moradores do bairro, que fica no distrito de Jundiapeba – mas o sistema poderá atender até 5 mil pessoas.

Do total que será investido, R$ 10,5 milhões são recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), após aprovação de projeto elaborado pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), e mais R$ 1,3 milhão da própria autarquia, como contrapartida.

O projeto prevê a implantação de aproximadamente 11,4 quilômetros de redes coletoras; 164 poços de visita; 127 poços de inspeção e 4 estações elevatórias (bombeamento) de esgoto, beneficiando 2.800 pessoas, a princípio.

O sistema também terá 2,8 quilômetros de rede de recalque (tubulação que conduz os efluentes da elevatória até um ponto a partir do qual possa seguir por gravidade até uma unidade de tratamento); 3,4 quilômetros de coletor-tronco; 502 ramais de ligação e 49 sistemas individuais de tratamento de esgotos.

“É uma conquista muito importante para as famílias desta região, que esperavam este avanço há muitos anos. A coleta e o tratamento de esgoto significam saúde, qualidade de vida pra quem vive aqui. Este projeto faz parte de um pacote de investimentos na área do saneamento, é mais dignidade para os mogianos,” lembrou o prefeito.

O complexo será interligado à elevatória do Jardim Santos Dumont III, de onde o esgoto será encaminhado para tratamento na estação da Sabesp, em Suzano.

O prazo previsto para construção do sistema de esgoto Parque das Varinhas será de dois anos.

Núcleos isolados

O Parque das Varinhas é um dos bairros que integram o projeto de sistemas de esgotamento sanitário em núcleos isolados, que está em fase final de elaboração pela autarquia. Os demais núcleos contemplados serão Biritiba-Ussu, Chácaras Guanabara, Jardim Nove de Julho, Parque São Martinho, Quatinga, Taiaçupeba e Vila Mathias (Sabaúna).

O investimento – na elaboração dos projetos para todos os oito núcleos – é de R$ 5,7 milhões, sendo R$ 4,6 milhões do Governo Federal e R$ R$ 1,1 milhão do Município. Nesta etapa, estão sendo feitos os estudos para, posteriormente, o Semae buscar recursos para as obras, tal como ocorreu para o Parque das Varinhas.

Em Mogi das Cruzes, um núcleo isolado que já conta com sistema de coleta e tratamento de esgoto é a Vila Andrade, em Sabaúna.

Parque Santana

O Semae deve iniciar em junho a construção de coletor-tronco de esgotos que atenderá mais de 4.400 moradores da região da Praça Deputado Paulo Kobayashi (conhecida como Praça do Oito), no Parque Santana. O investimento total será de R$ 846.369,94, sendo R$ 740.423,95 também em recursos do Fehidro, e contrapartida de R$ 105.945,99 da autarquia.

O projeto prevê a implantação de 1.060 metros de coletor, da Praça do Oito até um ponto da rua Lara, onde se conectará ao sistema existente e que encaminha o esgoto coletado para tratamento na estação da Sabesp, em Suzano.