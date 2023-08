Ashiuchi é eleito vice de Conselho da Região Metropolitana

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi eleito vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, que é composto por 39 municípios. A eleição ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, será o novo presidente.

Nunes e Ashiuchi passam a assumir a diretoria do órgão. Entre os principais objetivos, o conselho promove a discussão entre as 39 cidades para avançar em políticas públicas para o desenvolvimento de toda a Grande São Paulo, focados em quatro eixos: “Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial”, “Habitação e Vulnerabilidade Social”, “Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos” e “Mobilidade, Transporte e Logística”.

Ashiuchi reforçou seu compromisso em avançar com o Conselho Metropolitano, uma vez que estará representando, com o prefeito Ricardo Nunes, 39 cidades, que, juntas, somam cerca de 51% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. “Somos 47% da população de todo o Estado de São Paulo. Será um grande trabalho pela frente, mas estou certo de que faremos o melhor pelas famílias de Suzano, do Alto Tietê e de toda a região metropolitana”, disse.

Representatividade

O prefeito suzanense também falou sobre a importância de representar Suzano e o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemat, no Conselho Metropolitano. “Nossa região é a segunda maior do Estado, com mais de 3 milhões de habitantes, uma economia muito forte e diversificada, e dificuldades que são comuns também às outras cidades da Grande São Paulo. A reativação desse conselho, com a participação efetiva dos prefeitos da região metropolitana, é fundamental para que possamos planejar políticas públicas e aproveitar esse momento de abertura do governo do Estado para promover o desenvolvimento de todos os municípios”, destacou Ashiuchi.