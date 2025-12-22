As festas de final de ano impulsionam o movimento no Mercado Municipal

Comerciantes apontam aumento constante por produtos destinados ao Natal

Os permissionários do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes esperam aumento de 10% a 30% nas vendas, devido as festas de final de ano.

O otimismo tem aumento entre os comerciantes dos setores das flores, carnes e oleaginosas, o que, por sua vez, relatam um crescimento contínuo de clientes em busca dos produtos para a realização da ceia, para decorações, além dos presentes para as confraternizações e para o Natal. De acordo com os permissionários, o movimento de clientes passou a se intensificar no início da semana.

“O Mercadão é um dos ambientes mais tradicionais de Mogi e, neste período, ganha ainda mais relevância. A presença do consumidor cada vez maior neste espaço de compras ajuda a fortalecer a economia da nossa cidade. A gestão municipal tem trabalhado para deixar o Mercado Municipal cada vez mais receptivo, organizado, com oferta de produtos diversos, se mantendo como referência de qualidade e bons preços”, comentou o secretário municipal de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo. Ele afirma ainda que as ações de fim de ano ajudam a impulsionar o comércio no Mercadão: “A decoração especial, a música ao vivo e os sorteios estimulam a visitação e tornam a experiência de compra mais agradável. É um trabalho feito a várias mãos, que valoriza nossos permissionários e aproxima o público”.

As flores

O setor de flores tem registrado as maiores projeções de crescimento de consumidores nas últimas semanas. “A procura por arranjos de mesa, poinsétias e plantas ornamentais aumenta muito. As pessoas querem decorar a casa e montar mesas bonitas para receber a família. Estamos otimistas”, pontua Celma de Deus, que trabalha mais de 30 anos no Mercado Municipal. Outro florista que também é tradicional do mercado, Odair de Sousa, reafirma a tendência: “O clima natalino realmente muda tudo. Só nesta primeira quinzena já sentimos um movimento maior que no ano passado. Quem trabalha com flores sabe que dezembro é decisivo”.

Frutas secas e oleaginosas

Na área de especiarias e produtos naturais, a busca por castanhas, amêndoas, nozes, damascos, tâmaras e frutas secas em geral aumentou bastante.

Silva Soprani, da banca de especiarias, comenta que reforçou seu estoque de nozes, bacalhau, frutas secas, cristalizadas e especiarias por conta das compras para a ceia de Natal. “Há uma procura um pouco tímida na última semana, mas acredito que haverá um aumento de vendas, porque tem gente que compra para receitas, mas também há quem leve para presentear”, comenta.

Carnes

Apesar do foco no aumento das vendas de flores e frutas secas, também houve uma movimentação maior nos boxes de carne. Para os mogianos, pernil e lombo seguem sendo os protagonistas das ceias.

Açougueira há mais de dez anos no Mercadão, Alessandra Melo aguarda público para véspera das datas festivas: “O pernil nunca sai de moda. As famílias procuram muito, principalmente temperado. O lombo também tem bastante saída. A expectativa é muito boa para os próximos dias, especialmente na véspera do Natal”.

De acordo com a permissionária Celma de Deus, o setor de flores tem sido o mais buscado nas últimas semanas