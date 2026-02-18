Arujá divulga novas vagas de emprego em diversas áreas

A Prefeitura de Arujá divulgou uma nova lista de oportunidades de trabalho por meio do programa Arujá Emprega. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com exigência mínima de seis meses de experiência para a maioria das funções.

Entre os destaques estão 15 vagas para operador de injetora plástica, 10 para auxiliar de carga e descarga, 10 para operador(a) de caixa, 10 para auxiliar de almoxarifado Jr e 10 para motorista de caminhão. Também há oportunidades para operador de máquinas (5), auxiliar de produção (5), balconista de açougue (5), balconista de frios (5), fiscal de prevenção de perdas (5) e auxiliar de expedição (5).

Outras funções disponíveis incluem conferente de mercadorias, líder de produção, açougueiro, operador de supermercado, padeiro, confeiteiro, assistente de RH, analista financeiro, técnico instalador, técnico de processos, mecânico de manutenção industrial, técnico metalográfico, entre outras.

As exigências variam entre Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior, conforme o cargo. Também há vagas para jovem aprendiz (Ensino Médio cursando) e estágio administrativo.

Os interessados devem conferir os detalhes e enviar currículo pelo site oficial do programa:

http://servicosonline.prefeituradearuja.sp.gov.br/servicosonline/arujaemprega/