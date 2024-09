Artistas de Mogi mesclam a sua história com o crescimento mogiano

Revelações de Mogi das Cruzes para o Brasil

Mogi das Cruzes chega aos seus 464 anos com muitos talentos que são conhecidos nacionalmente, desde artistas plásticos até músicos renomados. Por isso, em comemoração ao aniversário do município, entrevistamos personalidades conhecidas por demonstrarem as suas músicas ao público.

Com 18 anos, o Brasil conheceu o seu talento quando tinha três anos, ao participar do programa Ídolos Kids, na Rede Record. João Vitor Gonçalves Henrique Mafra, mais conhecido apenas como João Vitor Mafra, é natural de Mogi das Cruzes e encanta todas as pessoas que o escutam cantar.

Aos 10 anos, garantiu sua vaga na segunda temporada do The Voice Kids, cantando “Ben”, grande sucesso de Michael Jackson.

João Vitor conta que gosta de cantar pop, mas que também procura cantar outros estilos e gêneros musicais. “Canto, mas não toco nenhum instrumento, porém estou fazendo aulas de teclado”, confessa o jovem artista.

Para ele, Mogi é uma cidade cheia de talentos: “Temos vários destaques na música. Sinto que a população mogiana veste a camisa de quem está representando a cidade e abraça seus talentos, torce e vibra. Isso dá muita vontade de continuar representando a cidade. Quando participei de alguns realitys, sempre recebia o apoio da torcida mogiana”.

Por ser natural de Mogi, o cantor vê a cidade com outros olhos e com amor”. Revela que ama a cidade por ser tranquila e gostosa de viver. “Hoje em dia, meus trabalhos são todos em São Paulo e voltar para Mogi me traz uma calma. Nada como chegar em casa”, comenta. E revela que tem um sentimento muito grande pelo município: “Meu sentimento pela cidade é gratidão”.

Fazendo sucesso entre mogianos amantes de “baladas”, a Banda Combo, formada por Rafa Rodrigues; vocal e teclados; Sérgio Miranda, no vocal, guitarras e violões; Chileno, no vocal e contrabaixo; e acompanhada do baterista Fábio Souza, moram em Mogi das Cruzes e já são reconhecidos na cidade.

A banda, que completa cinco anos neste ano, movimenta a noite mogiana ao som de lendas do rock, como Aerosmith, Pink Floyd, The Police, Queen, e muitos outros.

A grupo tem como objetivo não apenas homenagear essas bandas icônicas, mas também imprimir sua própria identidade em cada interpretação, possuindo um repertório recheado de clássicos que atravessam gerações, levando o público a uma viagem nostálgica e cheia de emoção.

“A Combo surgiu no início da pandemia, e os poucos lugares em que a banda teve a oportunidade tocar foram em Mogi das Cruzes”, revela Rafa.

Para eles, a partir de Mogi, estão construindo o seu público, que vem crescendo a cada show. “Mogi provou que o rock está mais vivo do que nunca. Mogi representa nosso ponto de partida, cada fã que vem nos apoiando é o nosso combustível para seguirmos em frente, vivendo nosso sonho, com a vontade de levar nosso show mundo a fora”, revela.

Por Mogi, a Banda Combo é profundamnte grata por cada fã mogiano: “eles nos recebem com tanto carinho em cada show, vibrando, cantando e torcendo pelo nosso sucesso”, finaliza.

Para agradar todos os gostos, Mogi das Cruzes também possui famosos que dedicam a sua vida a instrumentos musicais. Assim acontece com o Maestro Niquinho, que toca há mais de 80 anos.

Antonio Freire Marmora iniciou o seu aprendizado pela música com o seu pai, no conservatório da cidade. Hoje, executa clássicos de variados autores, usando o seu piano como instrumento, cheio de leveza. “Toco desde clássicos até música popular”, conta o maestro.

Para Niquinho, Mogi faz parte da sua vida, pois é natural da cidade e sente orgulho da sua história de vida e de família: “Mogi faz parte da minha vida musical, pois meus antecessores (pai e avô) fundaram uma das primeiras bandas na cidade, como também o Conservatório”, comenta com muito orgulho.

O maestro cresceu vendo a cidade aumentar e se desenvolver, e viu fatos históricos acontecerem. Então, o município representa muito em seus anos de trabalho. “A cidade, para mim, representa praticamente tudo, pois aqui produzi a maioria de minhas composições, lecionei em várias escolas, bem como na Universidade, participei do Conselho Municipal de Cultura, recebi da Câmara Municipal várias homenagens e de outras entidades”, finaliza.

Mogi das Cruzes produz e lança para o país inteiro renomes culturais, oferecendo sempre um dos maiores sentimentos que um mogiano pode ter: orgulho da sua terra!

Foto 1 – João Vitor Mafra começou aos três anos a cantar e participou de programas televisivos nacionais

Foto 2 – Banda Combo é sucesso por onde passa

Foto 3 – Maestro Niquinho é reconhecido pelo seu amor à música