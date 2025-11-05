Artistas compartilham suas histórias no projeto “Explanaí”

Documentário será lançado sempre às terças e sextas-feiras

O Polo de Música e Audiovisual Paulo José está promovendo o projeto “Explanaí”, iniciativa que tem como propósito dar visibilidade a diferentes histórias e trajetórias de artistas por meio de pequenos documentários. As produções podem ser conferidas pelo link (bit.ly/ArtistasDoc).

A atividade teve início em 21 de outubro com o ator Paulo Betti, que compartilhou com o público sua trajetória em um vídeo de 20 minutos. No curta, o artista fala sobre os desafios da carreira e as experiências que marcaram sua atuação no cenário nacional. Ele já esteve em Suzano em outras ocasiões: em 2018 participou de uma atividade cultural com os munícipes e, em agosto deste ano, ministrou um workshop voltado a quem desejava conhecer mais sobre o universo da dramaturgia. O documentário está disponível em (bit.ly/DocumentarioPaulo).

Além da participação do ator, o projeto também apresentou a história da artista Thabata Vecchio, que compartilha sua trajetória criativa e explora o poder da arte como forma de liberdade e expressão. Ao todo, serão 20 documentários que revelam o percurso, as inspirações e o contato com o cinema e a arte de diversos artistas. Os lançamentos ocorrem sempre às terças e sextas-feiras, entre meio-dia e 16 horas, também pelo link (bit.ly/ArtistasDoc).

O “Explanaí” nasceu com a proposta de dar voz às histórias que inspiram a arte e seus protagonistas, oferecendo ao público um olhar sensível sobre suas vivências, motivações e processos criativos. Dirigido por Cristiano Ferrarini e supervisionado por Walmir Pinto, o projeto busca valorizar o fazer artístico e fortalecer a conexão entre quem cria e quem aprecia a cultura.

Para o prefeito Pedro Ishi, o projeto “Explanaí” representa uma oportunidade valiosa de compartilhar saberes e reforçar a importância da cultura entre os munícipes. “Ver artistas dividindo suas experiências e trajetórias com o público, especialmente com aqueles que sonham em seguir carreira na área cultural, é algo inspirador. Iniciativas como essa fortalecem o vínculo da população com a arte e incentivam novas gerações a acreditarem no poder transformador da cultura”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

