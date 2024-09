Artesãos dos projetos sociais marcam presença na maior feira de decoração da América Latina

A ABCasa Fair contou com exposições de participantes de projetos sociais do Alto Tietê

Com o apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, o trabalho realizado por artesãos do Alto Tietê e do Vale do Paraíba foi exposto na 13ª edição da ABCasa Fair, a maior feira de decoração e utilidades domésticas da América Latina, que aconteceu em São Paulo, entre os dias 14 e 17 de agosto.

No espaço Suzano + ABCasa Social estavam presentes representantes dos projetos sociais de São Paulo: Gestores da Moda (desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Jacareí, Senai e Sebrae), Cerâmica Vargem do Tanque, Mãos que Valem (artesãs de São Silvestre) e Artesanato de Suzano (realizado em parceria com a Prefeitura da cidade de Suzano e o Sebrae).

O coordenador de Relacionamento Social da Suzano, Adriano Martins, destaca que a abertura de oportunidades de exposição e comercialização de produtos das comunidades vizinhas às operações da Suzano, fortalece o relacionamento e desenvolvimento local, além de estar alinhada com os compromissos da companhia para Renovar a Vida, que incluem metas de longo prazo para combater a pobreza e promover o desenvolvimento social. “Nós, da Suzano, temos um direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo, e iniciativas como essa, valorizam o trabalho dos artesãos e fortalecem a cultura e as tradições locais, contribuindo para a geração de emprego e renda. A ABCasa Fair é uma das principais vitrines para os projetos sociais que apoiamos. Além disso, essas iniciativas incentivam a criatividade, a diversidade e a sustentabilidade dos produtos artesanais”, destaca Adriano.

A ABCasa Fair reúne expositores de artigos para casa, decoração, utilidades domésticas e do setor têxtil de todo o Brasil e países vizinhos, e possibilita que esses profissionais acessem um mercado mais amplo, o que reforça a importância do estande da Suzano no evento, sendo o único destinado à exposição de peças produzidas por artesãos de projetos sociais.

Representantes de projetos sociais estiveram presentes na ABCasa Fair