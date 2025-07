Arraiá do Clube de Campo de Mogi tem 100% da renda revertida para entidades sociais

A Festa Julina do do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) recebeu mais de duas mil pessoas, entre os dias 13 e 14 de julho. Com barracas típicas, atrações musicais e apresentações culturais, o tradicional arraiá agitou o complexo de esportes e lazer mogiano e reuniu convidados de todas as idades, em uma edição marcada pela integração entre lazer, cultura popular e solidariedade.

Este foi o primeiro evento do calendário em que os associados puderam aproveitar a recém-reformada Praça “Francisco Pieri Neto”.

A festa contou com barracas de alimentação coordenadas por instituições beneficentes da cidade, que ofereceram uma variedade de comidas típicas, como hot-dog, pipoca, algodão doce, caldos, pastel, canjica, sagu, curau, crepe suíço e cocada. Entre as entidades participantes estavam a Associação Beneficente Raios de Sol, Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes, Apae Mogi, Instituto Pró+Vida São Sebastião, Instituto Sopa, Lar Escola, Cecan (Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer), AACD e a Associação Nova Esperança. O evento também proporcionou brincadeiras tradicionais, como o peixinho e canaleta, além do robô, que fez a alegria dos presentes. Toda a renda arrecadada pelas barracas foi destinada às organizações participantes.

As atrações culturais incluíram as apresentações dos grupos do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi) e do Departamento de Aprendizagem Desportivo do Idoso (Dadi Plus), que participaram com danças de quadrilha. Também teve música ao vivo: na sexta-feira, Suely Singer conduziu o repertório da noite, enquanto no sábado foi a vez do grupo de forró Caqui Doce.

A diretora social do CCMC, Karin Camargo, destacou a relevância do evento para o calendário do clube e a resposta positiva dos associados: “A festa foi um sucesso. Os convidados compareceram em grande número, elogiaram a organização e reconheceram o valor do caráter beneficente da iniciativa. A presença das famílias, a participação das crianças, a música e as comidas típicas reforçaram o espírito comunitário do evento e a colaboração com as entidades sociais fortaleceu ainda mais o propósito da festa”.

Programação incluiu música ao vivo, danças temáticas e brincadeiras