AquiTemCultura oferece programação gratuita para os domingos de julho

O Parque da Cidade de Mogi das Cruzes receberá neste domingo (03), às 15h, a apresentação “Fragmentos da Dança” com Bárbara Schwarz. O espetáculo faz parte da programação de julho do programa #AquiTemCultura, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com quatro apresentações diversas previstas para os domingos do mês.

As apresentações serão realizadas no Parque da Cidade e no Parque Centenário da Imigração Japonesa. Os espetáculos do #AquiTemCultura seguem até o último domingo do mês de julho com atrações culturais. Além da apresentação de dança, o público poderá apreciar diversos espetáculos musicais como a Orquestra Fungagá, o Cordel Cantado com José Edvaldo e a Banda Caqui Doce.

O programa #AquiTemCultura foi lançado em 17 de abril deste ano e tem como objetivo proporcionar à população mogiana o livre acesso a espetáculos de arte. São apresentações livres e gratuitas, principalmente aos domingos, em espaços públicos como praças e parques de Mogi das Cruzes.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h45. O telefone de contato é o 4798-6900 e consultas também podem ser feitas pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br ou pelo site da Cultura: www.cultura.pmmc.com.br. A sede da secretaria fica na rua José Bonifácio 516, Centro, Mogi das Cruzes/SP.

Programação do #AquiTemCultura para o mês de julho:

03/07 (domingo) – às 15h: Fragmentos da Dança, Barbara Schwarz

Local: Parque da Cidade – R. Jardelina de Almeida Lopes, 451 – Parque Santana.

17/07 (domingo) – às 15h: Orquestra Fungagá

Local: Parque Centenário – Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza.

24/07 (domingo) – às 15h: Cordel Cantado José Edvaldo

Local: Parque da Cidade – R. Jardelina de Almeida Lopes, 451 – Parque Santana.

31/07 (domingo) – às 15h: Banda Caqui Doce

Local: Parque Centenário – Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza.